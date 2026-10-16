Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha
Photo: © photonews
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Prêté par le Celtic à La Gantoise cette saison, Michel-Ange Balikwisha a une idée pour son avenir. Il espère rapporter beaucoup d'argent aux Buffalos grâce à ses performances.

Après des mois difficiles au Celtic, Michel-Ange Balikwisha est revenu cet été en Belgique sous la forme d'un prêt à La Gantoise. Il retrouve Rik De Mil, un entraîneur qui l'a beaucoup aidé dans le passé. L'attaquant espère retrouver son niveau et gagner des trophées avec les Buffalos. Mais il pense aussi à l'argent que son passage pourrait rapporter au club. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, il explique comment cela pourrait se produire.

Un transfert à plusieurs millions comme scénario idéal

"Je veux gagner des trophées ici", affirme Balikwisha. Il ne dissocie pas ses ambitions personnelles de celles de son club actuel. S'il réalise de bonnes performances, la Gantoise comme De Mil pourront, selon lui, en profiter.

Les Buffalos disposent d'une option d'achat dans le contrat de prêt conclu avec le Celtic. Balikwisha évoque un montant d'environ quatre millions d'euros, même si la Gantoise n'a pas communiqué officiellement ce chiffre.

Dans son scénario, le club lèverait cette option avant de le revendre pour quinze à vingt millions d'euros. Le club pourrait réaliser une importante plus-value sur le transfert. Pour l'instant, c'est une ambition personnelle.

Le temps de jeu plus important que l'argent

Balikwisha parle ouvertement de l'argent et des transferts dans le football. "Nous sommes de la marchandise", lance-t-il. Une réalité qui ne le dérange pas, à condition que ses performances soient récompensées.

Lire aussi… La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

Balikwisha assure que l'argent ne passe pas en premier lorsqu'il choisit un club. Ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir jouer. Sa famille est de retour à Zellik, mais l'attaquant sait qu'il ne restera peut-être pas en Belgique.

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