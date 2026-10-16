Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

Après avoir perdu Bashir Ngom, victime d'une rupture des ligaments croisés il y a quelques semaines, Rik De Mil a vu Siebe Van der Heyden rester aux vestiaires à la mi-temps de la rencontre entre La Gantoise et Aarhus, ce jeudi soir en Conference League. Le secteur défensif des Buffalos est décimé à l'aube de leur entrée en lice en Croky Cup sur le terrain de l'Union Rochefortoise.

La Gantoise s'est imposée dans les dernières minutes grâce à un but de Hyllarion Goore face au club danois d'Aarhus pour son entrée en lice en Conference League, jeudi soir.

Une rencontre qui a laissé des traces chez les Buffalos, à trois jours d'un déplacement à l'Union Rochefortoise en Coupe de Belgique. Et c'est le secteur défensif qui est particulièrement touché.

Après la rupture des ligaments croisés subie par Bashir Ngom il y a quelques semaines, Siebe Van der Heyden est resté aux vestiaires à la pause ce jeudi à la suite d'un mauvais coup.

Le secteur défensif de Gand est décimé

"On verra bien. Il y a un gonflement et Siebe avait du mal à s'appuyer dessus. C'est embêtant", constatait Rik De Mil en conférence de presse. Le T1 de La Gantoise a fait monter le jeune défenseur sénégalais de 19 ans Mamadou Diallo pour le remplacer. Il s'agissait de sa première apparition en équipe A.

"C'est un garçon avec un énorme potentiel. La saison dernière, j'ai emmené plusieurs jeunes du Jong Gent au stage d'entraînement hivernal. Diallo fait partie de ceux que j'ai gardés avec nous par la suite. C'était difficile au début, mais il a énormément progressé. On l'a vu pendant la pré-saison. Il a fait de très bons matchs amicaux", a déclaré De Mil au sujet de celui qui a posé ses valises pour la première fois en Europe à Gand à l'été 2025.



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Il pourrait fêter sa première titularisation en équipe première à Rochefort, compte tenu de la blessure de Siebe Van der Heyden, qui nécessitera au minimum quelques jours de repos. Rik De Mil avait déjà prié pour que Maksim Paskotsi, qui a connu un décès dans sa famille et qui est brièvement rentré en Estonie, soit de retour à temps pour tenir sa place sur le côté droit de la défense. Ce qui a, heureusement pour lui, été le cas.