Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison
Photo: © photonews

Son absence n'a probablement été remarquée que par les plus attentifs des supporters d'Anderlecht lors des plans montrant le banc du RSC Anderlecht. Jérémy Taravel, l'adjoint de Vitor Bruno, n'a pas retrouvé le stade Maksimir où il a évolué de 2014 à 2016. En voici la raison.

Cela aurait pu être de belles retrouvailles, même si le noyau du Dinamo Zagreb ne comptait naturellement plus aucun joueur ayant cotoyé Jérémy Taravel de 2014 à 2016. Mais l'entraîneur adjoint du RSC Anderlecht a probablement de très beaux souvenirs dans ce stade Maksimir, lui qui a porté les couleurs du Dinamo à 54 reprises à l'époque.

Pourtant, Taravel n'était pas présent sur le banc aux côtés de Vitor Bruno pour revivre l'ambiance du stade de Zagreb. La raison est liée au désir de Jérémy Taravel de retrouver un jour un banc non pas en tant qu'adjoint mais en tant qu'entraîneur principal.

Jérémy Taravel était en Lettonie pour sa licence UEFA

La Dernière Heure nous apprend en effet que l'entraîneur adjoint du RSC Anderlecht a passé la semaine non pas en Croatie... mais en Lettonie. Taravel ne dispose en effet pas encore de la licencee UEFA Pro qui lui permet de devenir entraîneur principal (une exception avait été faite pour son rôle d'intérimaire la saison passée).

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Jérémy Taravel a multiplié les rôles d'entraîneur assistant : à l'Excelsior Virton, au Standard de Liège puis, depuis 2025, au Sporting d'Anderlecht. Il a également dirigé les U18 de l'Union Saint-Gilloise durant la saison 2023-2024, avant de rejoindre le Standard. 

La saison passée, après le licenciement de Besnik Hasi, puis le départ surprise d'Edward Still pour Watford, Jérémy Taravel a eu l'occasion de devenir T1 du RSC Anderlecht - et avait été, là aussi un peu à la surprise générale, maintenu dans ses fonctions jusqu'en fin de saison, dirigeant au final 18 matchs à la tête des Mauves. 

Lire aussi… Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

Si ses cinq matchs en tant qu'intérimaire avait été une réussite, les Playoffs se seront moins bien passés et Taravel ne sera également pas parvenu à remporter la finale de la Coupe de Belgique. Il a cependant décidé de rester à Anderlecht dans un rôle d'adjoint, faisant un pas de côté au profit de Vitor Bruno dont il apprend cette saison. Avant de retrouver un poste dès que possible ? 

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