🎥 Il fallait y penser : un ancien phénomène du football belge signe l'exclusion de la semaine au Brésil

Vous souvenez-vous d'Andreas Pereira ? L'ancien espoir de Manchester United évolue aujourd'hui à Palmeiras. Il s'est récemment rendu coupable d'une exclusion ridicule au Brésil.

En signant à Manchester United à l'âge de 16 ans, Andreas Pereira a immédiatement été catalogué comme un grand espoir du football belge.

International noir-jaune-rouge (des U15 aux U17) puis Brésilien (U20 et U23) chez les jeunes, Pereira compte une cap avec l'équipe A du Brésil. Il avait joué 20 minutes lors d'un match amical contre le Salvador, en septembre 2019.

Successeur d'Estêvão à Palmeiras

Parallèlement à ça, le natif de Duffel a disputé 148 rencontres de Premier League (la majorité avec Fulham, tout en apparaissant malgré tout à 75 reprises en match officiel avec United).

L'hiver dernier, Pereira a quitté Londres pour signer à Palmeiras. Il s'y distingue régulièrement, signant 10 assists en 30 matchs de championnat brésilien. Mais le week-end dernier, l'ancien pensionnaire de l'académie de Lommel n'a pas brillé par son intelligence.

Andreas Pereira déraille

Pour ralentir une attaque adverse, il ne s'est pas privé de shooter dans un deuxième ballon sur la pelouse en direction du porteur du (bon) ballon. Il a donc logiquement écopé d'un carton jaune.





Le problème ? Pereira était déjà averti et a laissé ses coéquipiers à dix pendant plus d'une mi-temps. Alors que la phase en question ne présentait aucun danger, son équipe était bien repliée derrière...