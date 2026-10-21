Un transfert "piège" ? "Je suis venu pour jouer..."

Florent Malice Manuel Gonzalez
Florent Malice et Manuel Gonzalez
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Un transfert "piège" ? "Je suis venu pour jouer..."
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Tobe Leysen a fait ses débuts avec le KRC Genk le week-end dernier. Le gardien de 24 ans est déterminé à se battre pour obtenir davantage de temps de jeu dans les cages limbourgeoises. « Je suis prêt. »

Toby Leysen a effectué sa formation au KRC Genk, mais a finalement percé au plus haut niveau à OHL, barré par la forte concurrence dans le Limbourg. Après de superbes saisons à Den Dreef, le gardien de 24 ans est revenu à la Cegeka Arena.

Le KRC Genk a déboursé deux millions d'euros pour faire revenir son ancien talent. Burnley s'était également montré concret pour Leysen. Pourtant, le gardien n'a pas hésité lorsque Genk s'est présenté avec une offre concrète.

Revenir au KRC Genk, c'est comme rentrer à la maison. Je peux désormais aussi vivre à nouveau chez moi, littéralement

"J'avais toujours espéré pouvoir revenir un jour à Genk", a déclaré Leysen dans Het Belang van Limburg. "Cela donne vraiment l'impression de rentrer à la maison. Je peux désormais aussi vivre à nouveau chez moi, littéralement", rigole-t-il.

Leysen a été recruté après la finalisation du transfert de Lucca Brughmans vers Liverpool FC. Autrement dit : Leysen sera le numéro un du KRC Genk la saison prochaine... espère-t-il.

Tobe Leysen est revenu au KRC Genk pour jouer


"Aucun accord n'a été conclu à ce sujet", conclut Leysen. "Mais je suis venu pour jouer, à court terme ou un peu plus tard. Je ne me contenterai pas d'une place sur le banc. Je suis prêt". 

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