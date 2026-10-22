Et ce n'est pas la première fois : un ancien coach de Pro League plombé par le doublé de son propre fils

Joseph Oosting est actuellement à la tête des Go Ahead Eagles. Son équipe a subi une lourde défaite face au PEC Zwolle ce week-end. Son fils Thijs a inscrit deux buts pour son équipe. Et ce n'était pas la première fois.

Joseph Oosting a été l'entraîneur de l'Antwerp de décembre 2025 à mai 2026. Il n'est pas parvenu à qualifier le club pour les Champions' Playoffs, ni à obtenir un billet européen via les barrages de l'Europa League. À la fin de la saison, il a ainsi quitté le Bosuil et a rejoint cet été les Go Ahead Eagles, en Eredivisie.

Un Oosting peut en cacher un autre

Le début de saison d'Oosting et de son équipe pourrait, en soi, être considéré comme plutôt solide. Go Ahead a enregistré deux victoires lors des trois premiers matchs et a également tenu Feyenoord en échec. Cependant, aucune nouvelle victoire n'est venue s'ajouter à la liste depuis août, ce qui accroît progressivement la pression sur l'entraîneur néerlandais.

Le derby de ce week-end n'a rien arrangé. Après quatre matchs nuls consécutifs, les Go Ahead Eagles ont été battus 4-1 sur le terrain du PEC Zwolle. À noter que Thijs Oosting , le fils de Joseph, a inscrit deux buts pour les locaux.

Une malicieuse habitude

Et ce n'est même pas la première fois que le fiston plombe le match de son père. Il l'avait déjà fait lorsque ce dernier était à la tête de Waalwijk et du FC Twente. Son compteur est désormais à cinq buts face à Oosting Senior.

Van je zoon moet je het hebben... 🫣 https://t.co/DjihDmMvZI



— ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2026

"Ce n'est déjà pas mal", a plaisanté Thijs après le match sur ESPN . "Mais plus on se croise, plus ça risque de se reproduire. Notre lien est fort et le football ne le séparera jamais". Joseph était par contre un peu moins d'humeur à rigoler.