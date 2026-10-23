Genk prend les devants pour prolonger un grand espoir

Le KRC Genk souhaite voir Aaron Bibout poursuivre sa progression ces prochaines années. Les Limbourgeois ont adapté le contrat de l'attaquant de 22 ans, offrant désormais au club une option pour prolonger leur collaboration jusqu'à la mi-2031. Bibout était déjà lié à Genk jusqu'en 2030, mais cette option supplémentaire souligne la confiance du club dans son développement.

L'attaquant camerounais est arrivé dans le Limbourg durant l'été 2025 et a commencé avec Jong Genk. Il y a immédiatement impressionné en inscrivant dix buts en seize rencontres. Ses performances lui ont permis d'intégrer durablement le noyau A lors de la trêve hivernale, où il a pu poursuivre sa progression durant la seconde partie de saison.

Bibout possède un profil dans lequel Genk voit de nombreuses possibilités. Grâce à sa taille, sa puissance physique et sa profondeur, il peut mettre les défenseurs sous pression, tout en se retrouvant régulièrement en position de marquer. Le club voit en lui un attaquant moderne qui peut encore se développer au sein de sa structure.

L'adaptation de son contrat est donc bien plus qu'une simple formalité. Genk veut récompenser les progrès de Bibout tout en gardant le contrôle sur son avenir. L'option supplémentaire jusqu'en 2031 offre davantage de garanties au club.

Bibout veut rendre la confiance reçue

Le joueur lui-même se réjouit également de la confiance qui lui est accordée dans le Limbourg. “Je ressens beaucoup de confiance de la part du club et je suis heureux de l'évolution que j'ai déjà connue ici. En même temps, je sais que je peux encore franchir beaucoup d'étapes”, explique Bibout.



Il souligne qu'il a trouvé à Genk l'environnement idéal pour continuer à progresser. “Au KRC Genk, je bénéficie de l'environnement et de l'encadrement nécessaires pour devenir meilleur chaque jour. Je veux continuer à travailler dur. Je veux rendre la confiance que le club m'accorde par des buts.”