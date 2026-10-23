Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

L'inquiétude est bien là en Bavière après l'hospitalisation de Vincent Kompany, victime d'un malaise au centre d'entraînement du Bayern. Le club a sorti un communiqué pour faire le point sur la situation.

C'est au cours de l'après-midi qu'un hélicoptère a été dépêché d'urgence au centre d'entraînement du Bayern Munich pour conduire Vincent Kompany à l'hôpital. Vince the Prince dirigeait un entraînement des espoirs lorsqu'il s'est effondré.

Les joueurs du noyau A n'étaient pas de la partie, mais les jeunes présents sont toujours sous le choc. Les nouvelles partagées par le Bild sont toutefois rassurantes : son état est stable.

Le Bayern Munich au chevet de Kompany

Le Bayern y a également été de son communiqué. La direction confirme le malaise survenu, précisant que Vincent Kompany "va subir des examens approfondis à l’hôpital et restera sous soins médicaux. D’ici là, son équipe d’entraîneurs gère l’entraînement et les matches".

"La santé de Vincent est notre priorité absolue. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il se rétablisse rapidement. Vinnie recevra toute l'assistance médicale et le soutien nécessaires, ainsi que tout le temps dont il a besoin. Son équipe d'entraîneurs, en qui nous avons une confiance totale, reprendra ses responsabilités. Nous souhaitons à Vinnie un prompt rétablissement", poursuit le directeur sportif Max Eberl.

Alors qu'il avait lui-même admis ne pas avoir écouté son corps à son retour à la suite de son infection virale, Vincent Kompany devra vraisemblablement cette fois observer une vraie période de repos. Prends soin de toi, Vince.



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