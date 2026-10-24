Challenger Pro League : Première victoire de la saison pour Seraing contre Virton

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Challenger Pro League : Première victoire de la saison pour Seraing contre Virton
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Toujours sans victoire après sept journées de compétition, Seraing a profité de la réception d'un Excelsior Virton abandonné le week-end dernier par l'entraîneur Drazen Brncic, pour s'offrir son premier succès de la saison. Et surtout, quitter quelque peu la zone rouge.

Seraing tient enfin sa première victoire de la saison en Challenger Pro League. Les "Métallos" ont attendu la 8e journée pour débloquer leur compteur, en dominant Virtondésormais orphelin de l'entraîneur Drazen Brncic - sur le score de 3-1, samedi, au stade du Pairay. Ce succès permet à Seraing de quitter le bas du classement et de remonter au 13e rang avec 5 points. Les Gaumais, eux, restent sixièmes avec 10 unités.

Parité à la mi-temps

La rencontre avait pourtant bien commencé pour les locaux. À la 22e minute, Saliou Faye a donné l’avantage à ses couleurs en trompant Célestin De Schrevel. Mais Virton a réagi avant la pause grâce à Paul Wade, auteur de l’égalisation à la 38e minute.

Au retour des vestiaires, Seraing a repris les commandes. Anas Namri a trouvé le chemin des filets à la 56e minute d’une frappe à ras de terre au premier poteau.

Seraing a eu "Inchaud"

Les Gaumais ont ensuite cru arracher le partage dans le temps additionnel, mais le coup de casque victorieux de Marks Inchaud a été annulé pour hors-jeu. Dans les dernières secondes, ce sont les "Métallos qui profité des espaces laissés par l'arrière garde gaumaise. Fostave Mabani a définitivement scellé le sort de la rencontre en concluant une contre-attaque à la 90e+7.

Partage entre jeunes Genkois et Brugeois


Dans l’autre rencontre de la soirée, Jong Genk et le Club NXT n’ont pas réussi à se départager (0-0). Les Brugeois sont même passés tout près de repartir avec les trois points, mais la tentative de Jessie Da Silva a terminé sur le poteau à la 90e+2. Le Jong Genk occupe la 11e place avec 8 points, tandis que le Club NXT est 8e avec une unité de plus.

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