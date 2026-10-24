Folie absolue lors de Westerlo-Beveren : un score final de 4-4 et un doublé de Norman Bassette

Westerlo et Beveren ont offert un spectacle totalement fou au Kuipje, ce samedi soir. À plusieurs reprises, les locaux ont semblé en route vers une cinquième victoire consécutive, mais Beveren a refusé de baisser les bras.

Au terme d’un match particulièrement mouvementé, marqué par huit buts, deux penalties et un carton rouge, Westerlo et Beveren se sont finalement quittées sur un score de 4-4. Mais, c'est surtout le scénario qui a été complètement dingue, rappelant quelques épisodes glorieux s'étant déjà déroulés dans le passé dans le petit stade campinois.

Westerlo prend rapidement les commandes

Les locaux n’ont eu besoin que de dix minutes pour ouvrir le score. Au terme d’une belle combinaison avec Sakamoto, Shunsuke Saito a récupéré le ballon avant de tromper Schenk d’une superbe frappe. Westerlo a ensuite tenté de faire le break, mais la tentative de Lapage est passée de peu à côté.

Beveren est progressivement monté en puissance et a été récompensé à la 33e minute. Après une belle action dans le rectangle, Jearl Margaritha a adressé un ballon dangereux devant le but, où Moïse Kaboré n’a eu qu’à conclure pour remettre les deux équipes à égalité.

Alors que les visiteurs semblaient se diriger vers la pause sur ce score de parité, Norman Bassette en a décidé autrement. Dans les arrêts de jeu de la première période, Sakamoto a remis un centre en retrait vers l’attaquant des U21 belges, qui a propulsé le ballon au fond des filets pour faire 2-1.

Bassette croit mettre Westerlo à l’abri

Beveren a repris la rencontre avec de bonnes intentions. Margaritha a rapidement eu l’occasion d’égaliser, mais Jungdal a sauvé les siens. Dans la foulée, Westerlo a obtenu un penalty après une faute de Verschueren sur Dylan Ourega. Bassette s’est chargé de le transformer, en frappant plein axe. Avec son deuxième but de la soirée, il semblait avoir mis les Campinois à l’abri.





Mais Beveren n’avait pas dit son dernier mot. Les changements opérés par Tim Bakens ont relancé les visiteurs. Entré en jeu, Chris Lokesa a rapidement réduit l’écart sur une passe de Verschueren, en trompant Jungdal au premier poteau. À 3-2, le suspense était totalement relancé.

Westerlo a tenté de préserver son avantage, au point qu’Issame Charaï a effectué quatre changements simultanés en fin de match. Cela n’a pas suffi : à la 88e minute, Jungdal a complètement manqué son intervention sur un centre. Victor Olatunji en a profité pour égaliser à 3-3.

Une fin de match complètement folle

Le meilleur — ou le pire, selon le point de vue — restait à venir. Dans les arrêts de jeu, Westerlo a obtenu un nouveau penalty après une faute de Jans sur Yang Min-hyeok. Cette fois, Saito a pris ses responsabilités et a transformé la tentative pour redonner l’avantage aux siens (4-3).

La tension est ensuite montée d’un cran. Une échauffourée a éclaté entre plusieurs joueurs et Reda Laalaoui, entré en cours de match pour Westerlo, a été exclu. Réduits à dix, les Campinois devaient tenir encore quelques instants.

Mais Beveren a arraché l’égalisation à la 12e minute des arrêts de jeu, alors que sept minutes avaient été initialement annoncées. Olatunji, encore lui, a inscrit son deuxième but de la soirée pour fixer le score à 4-4.

Westerlo laisse ainsi échapper une cinquième victoire consécutive et un bilan parfait de 15 points sur 15. De son côté, Beveren décroche son premier point à l’extérieur de la saison au terme d’une rencontre riche en rebondissements.