Franky Van der Elst dresse des louanges à un entraîneur de Jupiler Pro League

L'entraîneur de Westerlo, Issame Charaï, a été élu Entraîneur du mois de septembre. Il a obtenu plusieurs belles victoires avec Westerlo au cours du mois de septembre. Il a ainsi remis son équipe sur les rails.

Westerlo a connu un début de saison particulièrement difficile. Après quatre matches, le compteur n'affichait qu'un seul point. La défaite 4-0 à Lommel a constitué le point le plus bas de cette entame de saison ratée, après quoi Charaï s'est même excusé auprès des supporters.

Le KVC Westerlo est en forme

Depuis, l'histoire a complètement changé. Westerlo s'est imposé 0-4 à Malines, a battu le Standard 4-2 et a également pris les trois points lors de son déplacement à Saint-Trond. Il y a deux semaines, une convaincante victoire 5-1 contre l'Antwerp a également suivi.

Les Campinois ont ainsi récolté 13 points sur leurs 15 derniers possibles en championnat. Ils sont remontés à la sixième place. Plus qu'assez de raisons pour être élu entraîneur du mois de septembre. Et ce n'était que logique.

Les analystes constatent que Charaï fait du très bon travail

"C'est simple : Charaï est un bon entraîneur. Ces nouveaux joueurs viennent de partout et il faut essayer d'impliquer tout le monde dans ton projet. Et comme Charaï a une vision claire de la manière dont il veut jouer et qu'il possède une personnalité chaleureuse, il y parvient".



Selon Van der Elst, Charaï est un gars équilibré : "C'est quelqu'un qui ne se perd pas dans cette pression et qui est mentalement assez fort pour ne pas commencer soudainement à faire des choses étranges. Il donne l'impression d'avoir tout sous contrôle et reste fidèle à ses principes. C'est quelque chose que je peux apprécier", affirme-t-il clairement dans FOXPOP.