Le transfert avorté de l'été en Pro League : "Toute cette situation m'a fatigué"

Noah Adedeji-Sternberg a vécu un mercato estival bien différent de ce qu'il espérait. L'ailier de Genk avait trouvé un accord personnel avec le Club de Bruges, où il aurait pu succéder à Christos Tzolis. Genk, qui n'était pas impliqué dans les négociations, a toutefois mis un terme à l'opération.

L'ailier de 21 ans reconnaît que cette période a été difficile à vivre. “Cette histoire me laisse des sentiments mitigés. Les supporters m'ont sifflé et je peux les comprendre, mais toute cette situation m'a tout simplement fatigué”, a-t-il confié pour la RTBF.

"Je voulais simplement jouer au football"

C'est surtout le fait d'être un temps écarté de l'équipe qui l'a affecté. “Je voulais simplement jouer au football, mais je n'en ai pas eu la possibilité. Je ne pouvais pas m'exprimer avec le ballon ni répondre sur le terrain à ce que les gens pensaient de moi. Cela m'a rendu triste. Vous savez, je pouvais partir à Bruges mais j’avais aussi d’autres offres. Le seul souci, c’est qu’on a juste parlé de Bruges dans les médias".

Entre-temps, le garçon affirme avoir tourné la page. Il est à nouveau important à Genk et sent que la confiance est revenue des deux côtés. “J'ai appris de cet épisode. Aujourd'hui, je suis heureux que le club et les supporters m'aient à nouveau accordé leur confiance. Je constate que le lien est resté intact et que rien n'a été brisé".

"Si vous pouvez franchir un palier, il faut envisager cette étape"

Adedeji-Sternberg n'exclut toutefois pas de franchir à nouveau un palier à l'avenir. “Si vous pouvez jouer à un niveau supérieur, d'un ou deux crans, je ne vois pas pourquoi vous refuseriez cette étape. Si des offres arrivent, je les écouterai. C'est normal".

Lire aussi… Le principal danger pour le Standard demain ? "Avec tout mon respect..."›

Il souligne néanmoins que ce type de dossiers relève surtout de son agent et de ses parents, tandis que lui souhaite se concentrer sur le football. “Ma seule pensée est de tout donner pour ce beau club”, conclut-il.