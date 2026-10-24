Tournée générale pour les 5000 premiers : un groupe de supporters va être gâté ce week-end

Un soir de fête s'annonce à Westerlo ! Le club célèbre le 60e anniversaire du sponsor maillot, Soudal. Et pour l'occasion, le club mettra les petits plats dans les grands.

Pour ne rien gâcher, Westerlo est en grande forme : les Campinois restent sur cinq victoires de rang. Issame Charaï vient d'ailleurs d'être élu entraîneur du mois.

Plus encore que l'état de forme de l'équipe, ce seront les 60 ans de Soudal, sponsor maillot historique, qui seront fêtés. Le fondateur de l'entreprise, le baron Vic Swerts, âgé de 86 ans, assistera personnellement au match contre Beveren.

Une fameuse tournée générale

Avec une action anniversaire à la clé : les 5 000 premiers supporters recevront une bière (ou toute autre boisson) gratuite. "C'est Vic qui régale" en sera le mot code.

Pour l'occasion, Westerlo jouera également avec des maillots spéciaux qui seront ensuite mis aux enchères après la rencontre. L'après-match s'annonce donc tout aussi festive.

En cas de victoire, les Campinois reviendraient à hauteur de la cinquième place d'Anderlecht. Le Kuipje pourrait ainsi vivre une soirée mémorable.



