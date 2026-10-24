Un grand talent binational y figure : la fédération lance une toute nouvelle équipe nationale !

Directeur techinque puis CEO de l'Union Belge, Vincent Mannaert a proposé plusieurs actions concrètes pour tirer le football belge vers le haut. Parmi elles, la création d'une toute nouvelle équipe nationale.

La fédération ne veut rien laisser au hasard dans l'évolution des grands talents de demain. C'est ainsi qu'elle vient de créer une nouvelle sélection nationale.

La "Pre pathway U17" s'adresse aux profils de 16 ans et moins. Elle ne disputera ni Championnat d'Europe ni Coupe du Monde. Mais bien des matchs amicaux.

Le but, comme son nom l'indique, préparer les jeunes qui y seront sélectionnés à mieux appréhender les matchs en sélection, la vie de groupe, avant de passer aux matchs à enjeu. Cela impliquera notamment des stages.

Grandel Boateng, l'un des premiers noms

L'objectif serait-il de cibler certains binationaux ? Toujours est-il que parmi les premiers noms du groupe inaugural, révélés au compte-goutte par l'Union Belge, se trouve Grandel Boateng.

Il s'agit d'un ailier droit de 14 ans, actuellement formé à Birmingham. Boateng dispose de la nationalité sportive anglaise, mais également belge. Un nom qui intéresse grandement nos dirigeants pour les années à venir et qui évoluera donc en noir-jaune-rouge lors du prochain rassemblement.



