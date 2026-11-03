Le parcours du KRC Genk en Youth Cup s'achève déjà

Le Racing Genk affrontait le RB Salzbourg ce mardi, et après avoir concédé un partage 1-1 à la maison lors du match aller, les Limbourgeois se sont inclinés en Autriche. Leur parcours s'arrête donc là.

L’aventure européenne du Jong Genk est déjà terminée. Malgré une fin de match particulièrement animée, les jeunes Limbourgeois ont été éliminés de la Youth League par le RB Salzbourg, vainqueur 4-3 lors de la manche retour. Après le partage (1-1) obtenu à l’aller, les U19 genkois quittent donc la compétition dès le premier tour qualificatif.

En déplacement à Liefering, l’équipe dirigée par Eric Reenaers avait pourtant réussi à réagir rapidement à l’ouverture du score autrichienne. Titulaire après plusieurs changements dans la composition de départ, Loïc Alvarez a égalisé sur penalty. La rencontre a néanmoins été marquée par un événement bien plus préoccupant avec la grave blessure de Sam El Morabet en première période.

Après la pause, Salzbourg a progressivement pris le dessus. Malgré les efforts du gardien Daan Van Laere, Genk n’a pas réussi à empêcher les locaux de prendre le large, jusqu’à compter trois buts d’avance (4-1). La qualification semblait alors hors de portée pour les Limbourgeois.

Un dernier espoir, mais pas de miracle

Le scénario a toutefois changé dans les dernières minutes. Deux cartons rouges ont laissé Salzbourg à neuf, offrant une occasion inespérée aux visiteurs. Wout Kapers, puis Thierno Balde ont permis à Genk de revenir dans la partie (4-3), sans parvenir à inscrire un quatrième but. Pas d'improbable remontada, malgré une fin de rencontre pleine de suspense.



Le Jong Genk n'évoluera donc désormais plus que sur un front, à savoir la Challenger Pro League (rappel : la Youth League concerne les U19, la D1B les U23, même si les deux équipes portent le même nom et que beaucoup de joueurs disputent les deux compétitions), où les espoirs limbourgeois sont classés 11e.