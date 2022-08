Les jeunes du RSCA veulent prouver qu'ils ont leur en place en D1B

Après la belle victoire du RSCA à Saint-Trond, place aux jeunes : le RSCA Futures veut prouver qu'il a sa place au sein du football professionnel.

Alors que Bruges et le Standard U23 ont partagé l'enjeu dans un match plaisant ce samedi et que le Jong Genk s'en sort bien contre Lommel ce dimanche, Anderlecht reçoit l'un des favoris à la montée, Deinze. Pour ce match, David Hubert, le renfort d'expérience du groupe (et seul âgé de plus de 23 ans à pouvoir jouer), est déjà qualifié et présent dans la sélection. Il devrait donc commencer, entouré des jeunes pousses de Neerpede.

Un RSCA Futures privé de Mario Stroeykens et Julien Duranville, repris par Mazzù pour le déplacement au Stayen. Des absences notables, qui donnent une idée de ce que pourrait donner le noyau si l'équipe A continue à faire appel aux plus grands talents des U23. Notons que Nilson Angulo, renfort initialement prévu pour les A, est en D1B pour ce début de saison.