Le RFC Liège privé de son premier point en Challenger Pro League par un sublime coup-franc dans les derniers instants

Pour son retour dans le monde professionnel, le RFC Liège n'a pas eu la tâche facile contre une solide équipe de Dender. Malgré une belle prestation et deux buts annulés, le matricule 4 est défait par la patte magistrale de Lennard Hens.

C’était le grand soir pour le RFC Liège, qui retrouvait le monde professionnel après plusieurs années à naviguer au sein des divisions amateures. Au programme, la réception d’un Dender dirigé par un certain Timmy Simons, avec José Jeunechamps (T2) et Dany Verlinden (entraîneur des gardiens) dans le staff.

Au rayon des compositions, Gaëtan Englebert ne surprend pas vraiment. Liège aligne, comme à son habitude, pas moins de cinq joueurs à vocation offensive et veut mettre son adversaire directement dans les cordes.

Les débuts sont assez poussifs et les Sang & Marine tardent à mettre le nez à la fenêtre. Côté Dender, Nsimba (6e) et Hens (7e) canardent à distance, hors-cadre. Le matricule 4 rentre progressivement dans son match à l’image d’un Mouchamps très remuant, dont le centre pourtant très dangereux est écarté en corner (18e).

Le RFC Liège ne se crée pas énormément d’occasions, n’en concède pas davantage mais va toutefois passer près de la correctionnelle à la demi-heure. La reprise de la tête de Van Oudenhove est légèrement trop croisée, Debaty était vraisemblablement battu (28e). En toute fin de mi-temps, une reprise victorieuse de Bertaccini est logiquement annulée pour hors-jeu (44e).

Le bijou de Lennard Hens aura fait la différence

Face à son kop pour la reprise, Liège passe la deuxième. Bertaccini transperce la défense de Dender, Gies se couche bien dans les pieds de l’attaquant (46e). Si les hommes d’Englebert parviennent à développer de plus en plus leur jeu, Debaty s’apprête à vivre un petit coup de chaud, avec ce centre de Ferraro qui passe devant tout le monde (68e) et une première grosse parade cette saison pour détourner une tête de Nsimba (69e).

Liège repart, de plus belle, bien aidé par la bonne montée de Loemba. Ce dernier lance Bertaccini, qui combine avec Bruggeman avant de frapper sur Gies (71e). Poussé par son public, Liège obtient un bon coup-franc que d’Ostilio frappe sur la tête de Bustin. La reprise de la tête du défenseur central est imparable, mais le numéro 4 liégeois se trouvait en position de hors-jeu (77e).

Alors que Liège pense arracher son premier point de la saison en Challenger Pro League, Lennard Hens, pourtant excentré sur le côté gauche, botte une merveille de coup-franc direct qui termine sa course dans la lucarne de Kevin Debaty (0-1, 89e). Le RFCL n'a certainement pas à rougir de son premier affrontement de la saison, mais Hens et sa patte magistrale auront fait la différence.

Technique de la rencontre

RFC Liège 0–1 Dender

Arbitre : M. Clerkx.

Buts : Hens (0-1, 89e).

Cartes jaunes : Mouhli, Wilmots, Hens, Bertaccini, Bustin

RFC Liège : Debaty, d’Ostilio, Bustin, Lambot (90e Mputu), Nyssen, Wilmots, Mouchamps (73e Lioka Lima), Mouhli (46e Merlen), Bruggeman, Cascio (56e Loemba), Bertaccini.