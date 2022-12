🎥 D1B : Le Lierse Kempenzonen s'impose à Sclessin grâce à un triplé de Rocha

Ce vendredi soir, le SL 16 FC recevait le Lierse Kempenzonen lors de la 16ème journée de Challenger Pro League.

Dixième avec 16 points au compteur, les U23 du Standard de Liège recevaient le Lierse Kempenzonen, quatrième de D1B (23 points) ce vendredi soir. Après leur défaite contre Deinze à domicile le week-end dernier, les troupes de Joseph Laumann avaient à coeur de renouer avec la victoire à Sclessin. Le Lierse, qui restait sur un partage contre Virton, voulait prendre les trois points afin de ne pas voir l'écart se creuser dans le haut du classement. Côté liégeois, Joseph Laumann devait composer sans Ilyes Ziani (19 ans), Leandre Kuavita (18) et Paulo Da Silva puisque les trois jeunes Rouches sont partis avec l'équipe première à Marbella. De plus, Noubi s'était blessé à l'échauffement.

Alors que le SL16 FC s'était montré le plus dangereux avec deux occasions signées Diallo (1e et 5e), le Lierse Kempenzonen ouvrait le score via une très belle frappe à distance de Rocha (7e), 0-1. Le SL 16 FC réagissait via un magnifique tir lointain de Diaw (17e), 1-1. Rocha allait ensuite de son doublé avec une reprise de la tête qui surprenait Epolo (24e) avant de planter un troisième but avant la demi-heure de jeu (29e), 1-3. Les U23 du Standard tentaient de se reprendre, mais ne parvenaient pas à bousculer les visiteurs avant la pause.

En seconde période, les jeunes Rouches remontaient sur le terrain avec de meilleures intentions. Berberi décochait un joli tir qui prenait le chemin des filets, mais Gillekens était là pour s'interposer et reprendre le ballon (51e). Monté au jeu à la pause, Tapsoba piquait un sprint avant de décocher un tir complètement dévissé (59e). Duplus poussait Delanghe à la parade peu avant l'heure de jeu (59e). Les Liégeois continuaient de pousser pour revenir au score, mais les Jaune et Noir ne pliaient pas. Duplus montait aux abords de la surface adverse et tentait sa chance mais son tir était contré par la défense adverse en corner (78e). Van Acker enfonçait le clou en fin de rencontre (89e), 1-4. Tapsoba réduisait le score dans le temps additionnel (90e+2), 2-4.

Grâce à ce succès, le Lierse Kempenzonen conserve sa 4ème place avec 26 points au compteur. Le SL16 FC reste 10ème avec 16 unités, soit 6 points de plus que la lanterne rouge Virton.

SL16 FC : Epolo, Duplus, Mawete, Rizzo, Diaw, Calut (Mabani 59e), Bansé, Berberi, Dodeigne (Gülük 67e), Brrou, Diallo (Tapsoba 46e)

Lierse Kempenzonen : Delanghe, De Schrijver, Brebels, Van Acker, Rocha (Naessens 90e), De Schryver (Libert 87e), Schouterden, Gillekens, Tabekou (Vekemans 67e), Raemakers, Poelmans

Arbitre : Marco Simonini

Avertissement : De Schrijver (85e)

But : Rocha (7e, 24e et 29e) et Van Acker (89e) ; Diaw (17e) et Tapsoba (90e+2)