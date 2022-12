Leonardo Rocha savoure son triplé : "Le timing était parfait"

Un triplé du géant portugais à la demi-heure de jeu a permis au Lierse de remporter un joli succès à Sclessin ce vendredi soir. Les Pallieters ont gagné 2-4 face au SL16 FC et sont assurés de rester dans le top 6 même après ce week-end.

Le triplé de Leonardo Rocha a permis au Lierse Kempenzonen d'enregistrer sa première victoire à l'extérieur depuis début septembre. "Après la perte de points stupide contre Virton, il y avait un enjeu pour le Lierse ce vendredi. Nous devions absolument gagner ce match, car nous aussi, nous sommes conscients que nous devons maintenant nous battre pour rester dans le top 6. Sans vouloir vexer la moindre personne, la victoire contre les U23 du Standard était une pure nécessité. Et puis, il est agréable d'avoir une large part de responsabilité dans ce domaine. Je me souviens aussi d'un triplé à l'époque à Lommel, mais évidemment cela ne vous arrive pas toutes les semaines", a confié Leonardo Rocha à l'issue de la rencontre.

L'homme du match a d'ailleurs permis au Lierse de remporter sa première victoire à l'extérieur depuis le 9 septembre. "Le timing était parfait. De toute façon, nous étions plutôt dans une spirale négative ces dernières semaines. L'arbitrage qui nous a joué des tours et les moins bons résultats. Il fallait absolument renverser la vapeur contre les jeunes Rouches. Et nous avons réussi. Cela donne un énorme coup de fouet pour se donner à fond pendant deux semaines de plus. Les points qui nous restent avant la trêve hivernale nous rapporteront de l'or au moment du décompte final", a conclu l'ancien joueur d'Eupen.