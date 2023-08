🎥 Kevin Debaty après la défaite du RFC Liège contre Dender : "S'il tente ce coup-franc dix fois..."

Le portier liégeois n'a pas eu beaucoup de travail, mais s'est retourné pour la première et seule fois de la rencontre à la 89ᵉ minute. Une défaite frustrante pour un RFC Liège qui méritait mieux.

Une défaite frustrante pour le RFC Liège. Alors que le but libérateur de Bustin est annulé pour une position de hors-jeu inexistante, Kevin Debaty est surpris par le superbe coup-franc de Lennard Hens, alors que l'on s'apprête à entrer dans le temps additionnel.

"C'est râlant, car on faisait un bon match, tant offensivement que défensivement. Ce but à la dernière minute est un coup de massue, mais on doit garder la tête haute. Le coup-franc est magnifique, en pleine lucarne opposée. S'il tente ce coup-franc dix fois… (...) Je pense qu'on aurait mérité le point du match nul. On le savait qu'en D1B, ce sont les petits détails qui font la différence. Mis à part l'arrêt sur la reprise de la tête de Nsimba et l'une ou l'autre petites interventions, je n'ai pas eu grand-chose à faire, ce qui rend le tout encore plus dommage" regrette le portier liégeois.

FT | Lennard Hens schiet FC Dender op heerlijke wijze naar de overwinning! ☄️ #RFCLDEN pic.twitter.com/VqLfC3WmBQ — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 12, 2023

Malgré cette défaite inaugurale, le noyau de Gaëtan Englebert a montré qu'il était prêt à affronter les dures lois du monde professionnel et de la Challenger Pro League. Liège a tenu tête, a mis la pression et aurait même pu revendiquer les trois points, bien qu'un partage semblait le plus logique pour les deux équipes.

"On a le niveau, c'est certain. Aujourd'hui, notre adversaire était costaud et a déjà l'expérience de la D1B depuis un an. Ce sera à nous de faire nos preuves, mais nous n'avons pas à rougir de notre prestation. C'est d'autant plus rageant quand on revoit le but annulé, où il n'y a clairement pas hors-jeu, puisque c'est but pour Dender cinq minutes plus tard. Il y a eu quelques petites lacunes, mais on peut être satisfait de notre match. Je pense qu'on a montré qu'on avait le potentiel pour rivaliser contre ce genre d'équipes, voire pour prendre les trois points."