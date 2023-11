🎥 Liège gaspille une avance de deux buts, s'incline contre le Lierse et manque l'occasion de monter sur le podium

Malgré une excellente première demi-heure, les Liégeois ont été défaits par le SK Lierse. Obbi Oularé a été décisif, avec un but et une passe décisive pour remettre les siens sur les bons rails.

Victorieux au Jong Genk la semaine dernière, le RFC Liège avait l'occasion de réaliser le 6/6 ce dimanche, en s'imposant contre le SK Lierse. Septièmes avant la rencontre, les Sang & Marine reçoivent une équipe majoritairement composée d'anciens joueurs de Pro League : Thibaut Van Acker, Mehdi Tarfi, Nils Schouterden, Viktor Boone, Eric Ocansey et Obbi Oularé sont titulaires.

Les compositions de Liège - Lierse



RFC Liège : Debaty, Lioka Lima, Bustin, Bertaccini, Atteri, Nyssen, Lambot, Cascio, Loemba, Wilmots, d'Ostilio



Lierse SK : Teunckens, Marijnissen, Brebels, Oulare, Van Acker, Tarfi, Shouterden, Van Dessel, Boone, Ocansey, Poelmans #RFCL — Loïc Woos (@LoicWoos) November 12, 2023

L'entame de match est bonne pour les joueurs de Gaëtan Englebert, qui ont immédiatement l'intention de mettre la pression et ouvrir la marque. Lioka Lima récupère un ballon perdu par Van Dessel, avance sur plusieurs dizaines de mètres et tente sa chance, c'est largement hors-cadre.

Mais cette action reste révélatrice : Liège est plus prompt, plus rapide et met plus d'intensité que son adversaire. La suite n'est donc que logique. Superbe ballon de Wilmots dans la profondeur pour Bertaccini, qui ne se fait pas prier pour ouvrir la marque et consolider sa place de meilleur buteur du championnat en plantant, déjà, sa neuvième rose en douze matchs (1-0, 17e).

Quelques minutes plus tard, le RFCL va confirmer sa domination de début de match en doublant la mise. C'est Lioka qui se charge du ballon dans la profondeur, cette fois pour Atteri. L'attaquant liégeois est contré, le ballon traîne dans le rectangle et Alessio Cascio en profite pour frapper en première intention, le break est fait (2-0, 23e).

Néanmoins, le SK Lierse réagit et rentre progressivement dans son match. Cascio prend trop de risques sur une balle dangereuse et manque son contrôle, Schouterden en profite pour forcer le corner. Brebels le frappe au premier poteau, la reprise d'Obbi Oularé est aussi pure que soudaine. Le Lierse est de retour dans le match (2-1, 33e).

La seule chose à reprocher à ce RFC Liège est de ne pas s'être mis à l'abri. Car le Lierse a de la ressource, de l'expérience et n'a certainement pas dit son dernier mot. Ocansey, Oulare et Tarfi tentent leur chance, Debaty n'est pas mis en difficulté.

Plus menacé qu'en première période, où le Lierse a pratiquement marqué sur sa seule occasion, Liège essaye d'exploiter ses transitions rapides pour reprendre deux buts d'avance. Bertaccini a deux bonnes opportunités de le faire à vingt minutes du terme. Sa chute théâtrale sur la première phase n'a pas trompé Monsieur Letellier, sa remise pour Atteri sur la seconde n'est pas précise (70e et 71e).

Mais à force de subir des occasions de plus en plus dangereuses, Kevin Debaty va se retourner une seconde fois. Obbi Oularé provoque sur le côté gauche et centre à ras de sol pour Thibaut Van Acker, qui nettoie la lucarne Sang & Marine (2-2, 76e).

Le Lierse continue à se montrer dangereux, surtout lorsque Benjamin Lambot quitte sa zone mais perd le cuir. Thibaut Van Acker centre et Marijnissen est à la conclusion, de la tête (2-3, 85e). K.O. technique, le RFCL concèdera même un quatrième but quelques instants plus tard, des œuvres d'Alexandre De Bruyn (2-4, 88e).

Défaite frustrante pour le RFC Liège, qui avait tout en main mais qui a oublié de se mettre définitivement à l'abri. Les Sang & Marine auraient provisoirement occupé la deuxième place en cas de succès, ils restent à la septième place après cette défaite face au Lierse. Des regrets, Gaëtan Englebert et ses joueurs peuvent clairement en avoir, ce dimanche.

🔚 RFC Liège-Lierse 2-4 FTScénario catastrophe à Rocourt. Les visiteurs ont remonté un retard de deux buts avant de passer devant à cinq minutes du terme.⚽️ Adriano Bertaccini 1-0 (17e)⚽️ Alessio Cascio 2-0 (22e)🔴🔵 #challengerproleague pic.twitter.com/8Uq4fLLu27 — RFC Liège (@rfcliege) November 12, 2023