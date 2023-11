Gaëtan Englebert peut en vouloir à certains : "Pas besoin de dribbler 10 fois le même joueur pour faire un mauvais centre !"

Gaëtan Englebert n'en veut pas à ses joueurs, mais il regrette une certaine suffisance chez certains. Le RFC Liège avait tout en main pour venir à bout du SK Lierse, avant un dernier quart d'heure absolument catastrophique.

Après une première demi-heure d'excellente qualité, le RFC Liège a progressivement laissé le Lierse entrer dans la rencontre. Puis à un quart d'heure du terme, les Sang & Marine ont concédé trois buts en à peine plus de dix minutes. Une sacrée frustration pour Gaëtan Englebert. Le T1 de Liège n'en veut pas à ses joueurs, mais regrette une certaine suffisance chez certains.

"Tant que c'est 2-1 et qu'on a encore des possibilités, tout va bien. Le Lierse ne sort pas beaucoup en début de seconde période et on doit faire la différence à ce moment-là. On prend un but sur un contre où quelques joueurs oublient de faire les efforts. Chacun a voulu montrer ce qu'il savait faire plutôt que de jouer en équipe."

"Il n'y a pas besoin de dribbler 10 fois le même joueur pour faire un mauvais centre, ou de dribbler au milieu de terrain quand je suis défenseur central. On a manqué d'intensité dans les deux rectangles. On a eu les possibilités, le meilleur buteur aurait pu prendre plus d'avance et il ne l'a pas fait. Ce sont les regrets d'aujourd'hui, il y avait la place pour inscrire plus que deux buts" poursuit l'entraîneur liégeois.

Un noyau constitué avec... les seuls joueurs disponibles

"Il manque parfois deux mètres pour démarrer à la même hauteur que l'adversaire. On ne le fait pas, on termine avec quatre ou cinq mètres de retard et voilà comment on prend ces buts. Le Lierse est une équipe meilleure que son classement, expérimentée et le montre depuis plusieurs semaines. On a fait une équipe avec les 16 joueurs qu'il restait à notre disposition, ce n'est pas vraiment évident."

Une semaine de repos va permettre à tout le monde de recharger les batteries. Les absences s'accumulent à Rocourt, Englebert ayant constitué le noyau pour ce dimanche avec les seuls joueurs disponibles.

"On va profiter de cette semaine pour récupérer du monde, jouer ces quatre derniers matchs qui seront importants et bien terminer ce premier tour pour débuter le deuxième dans une bonne position" a conclu Gaëtan Englebert.