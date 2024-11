Le RWDM frappe un grand coup contre Zulte Waregem et commence le weekend seul leader de D1B

Le RWDM l'a emporté 2-1 contre Zulte Waregem. Shuto Abe a offert la victoire aux Molenbeekois en fin de rencontre.

Ce soir, le Stade Machtens accueillait un match entre deux candidats au titre en D1B. Avec chacun 20 points au compteur (tout comme la RAAL), le RWDM et Zulte Waregem ont croisé le fer dans un duel annoncé comme révélateur des forces en présence.

Une occasion parfaite pour oublier l'élimination en Coupe côté molenbeekois. Les hommes de Yannick Ferrera ont d'ailleurs commencé fort. Après moins de cinq minutes, les supporters molenbeekois se réchauffaient avec un face-à-face remporté par le gardien de Zulte Waregem...et puis par un but.

Un premier quart d'heure animé

Trouvé dos au but à l'angle du grand rectangle après une ouverture lumineuse d'Islamdine Halifa, Ilyes Ziani se retournait et enroulait sans même regarder la cible pour l'ouverture du score. Les permutations permanentes du RWDM ont mis Zulte Waregem en difficulté, le jeu se déroulant majoritairement dans la partie de terrain des visiteurs.

Des visiteurs que les Bruxellois ont eux-mêmes remis dans le match. Sur un corner concédé très maladroitement et sur lequel Zulte a eu tout le loisir de combiner, Jelle Vossen a surgi pour égaliser. Le buteur du Essevee a fait passer sa désillusion du weekend dernier, où ses 90 minutes passées sur le banc l'avaient privé de son 600e match malgré les hommages reçus, en faisant parler son flair pour devancer les tours de la défense molenbeekoise (14e, 1-1).

© photonews

De quoi freiner le RWDM dans son élan. Car à part un déboulé de Junior Mansoni conclu par une frappe hors-cadre de Noah Dodeigne trouvé côté opposé, le rythme de la première mi-temps est rapidement retombé.

Zulte Waregem a mieux repris le deuxième acte, en mettant directement Bill Lathouwers à contribution. Le danger s'est précisé avec un long ballon pour isoler Jeppe Erenbjerg face au portier local. Mais le Suédois a canonné au-dessus, touchant ses propres supporters (51e).

Piqué au vif, le RWDM a haussé son niveau pour se procurer plusieurs occasions, mais a à chaque foi trouvé le gardien Van der Gouw sur sa route, si ce n'est sa défense, pour contrer les dangers successifs.

Mais alors que le rythme était à nouveau retombé, le RWDM a émergé à l'approche des dix dernières minutes. Un but salvateur à mettre autant à l'actif d'Halifa et de sa petite louche dans le dos de la défense que de Shuto Abe et de son appel incisif (2-1).

Le RWDM fait la bonne affaire du weekend, infligeant à Zulte Waregem sa première défaite depuis...la toute première journée de compétition. Les hommes de Yannick Ferrera prennent trois points d'avance sur leur adversaire direct et commencent le weekend seul en tête en attendant le résultat de la RAAL.