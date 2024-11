Il n'y a pas que Ziani : un autre jeune du Standard marque des points au RWDM

Noah Dodeigne s'affirme de plus en plus au RWDM. Le latéral a gagné des points aux yeux de Yannick Ferrera.

Le RWDM n'a pas perdu au change en acquérant deux joueurs du Standard en contrepartie du prêt d'Ilay Camara à Sclessin. Il n'est pas question de comparer les qualités des joueurs engagés dans la transaction ; mais comme le dit Yannick Ferrera, il ne servait à rien de retenir Camara contre son gré, d'autant que son départ rapporte - en plus de la potentielle levée de l'option d'achat - du sang neuf au RWDM.

Ilyes Ziani et Noah Dodeigne sont les deux jeunes du Standard qui ont fait le chemin inverse vers la capitale. Si Ziani crève l'écran depuis le début de saison (4 buts et 5 assists en 8 matchs), Dodeigne, un autre titulaire du SL 16, montre aussi de quoi il est capable.

Formé au Standard depuis ses 6 ans

Face à la concurrence, le Liégeois de 21 ans a commencé la saison sur le banc. Mais il grappille de plus en plus de temps de jeu. Titulaire en coupe et lors du match au sommet contre la RAAL (avec deux assists à la clé), il était à nouveau aligné dans le choc contre Zulte Waregem et s'est monté solide face à un ailier rapide comme Joseph Opoku.

Yannick Ferrera l'a ainsi fait débuter de concert avec Achraf Laaziri, qui a commencé la saison à l'arrière gauche : "Ils permutent beaucoup. Parce qu'ils savent tous les deux faire tout le flanc. Quand je les ai convoqués dans mon bureau pour leur annoncer qu'ils joueraient tous les deux, je leur ai demandé : "Qui veut jouer où ?", même si j'avais déjà dans l'idée de faire jouer Noah plus bas. C'est bien, ils amènent de l'impact".

L'entraîneur molenbeekois a fait de même sur le côté droit en avançant Sambu Marsoni pour mettre Djovkar Doudaev derrière lui : "Cette double paire de latéraux sur les côtés n'est pas une volonté d'être plus défensifs. Pjotr Kestens est bien monté contre Deinze et encore aujourd'hui mais n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Des garçons comme Laaziri et Sambu Marsoni sont incisifs et capables de répéter les efforts".