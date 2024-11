Le RWDM capable de remonter directement ? La réponse sans détour de Yannick Ferrera

Le RWDM a remporté le match au sommet contre Zulte Waregem hier soir (2-1). Yannick Ferrera était fier de ses hommes, même s'il sait que tout n'est pas parfait.

Après un mois d'octobre riche en affiches, entre autres contre la RAAL, Deinze et Westerlo, le RWDM a commencé novembre avec un nouveau choc contre Zulte Waregem. Un match entre candidats au titre puisque le Essevee partageait la première place avec les Molenbeekois.

Il faut désormais parler au passé puisque le RWDM a commencé le weekend seul en tête en s'imposant 2-1, grâce à un but de Shuto Abe dans le dernier quart d'heure. "C'était un peu à l'image du match contre Deinze (contre qui le RWDM a gagné 3-2 dans le temps additionnel), je suis très fier de la prestation physique, on finit bien, de manière très intense, ça prouve que la récupération a servi à quelque chose" explique Yannick Ferrera.

Leader, mais avec encore une marge de progression

Zulte Waregem a pourtant rendu la vie dure aux Bruxellois avec quelques temps forts qui ont inquiété le Stade Machtens : "C'est une belle équipe, ils ont bien joué, ils ont eu leurs moments aussi. Jusqu'ici, c'est l'équipe qui a le mieux joué contre nous".

"On commence fort le match, ce qui n'est pas souvent le cas, mais on les remet vite à hauteur aussi (avec un corner maladroitement concédé et défendu de manière assez passive). On a vécu la même chose contre Eupen, ça n'a pas coûté de points au final, mais on doit apprendre de ces erreurs, même si c'est un groupe jeune" poursuit Ferrera.

Le RWDM a ainsi gagné 7 de ses 10 premiers matchs. De quoi aiguiser les ambitions du club ? "On en reparlera après 20 matchs (rires). Mais les débuts sont réussis. Au niveau comptable, on a 23 points sur 30, ce qui est très bien, mais nous ne sommes qu'au tiers du championnat. Mais ça peut aller vite, il y a des équipes qui ont très bien commencé et n'ont pas tenu. On doit profiter maintenant mais penser à autre chose lundi". Le weekend prochain, Yannick Ferrera et ses troupes se rendront en bord de Meuse pour y affronter le RFC Liège.