🎥 Après deux années à lutter au Standard, Ilyes Ziani rayonne au RWDM : "Je pense être un élément important"

Ilyes Ziani est comme un poisson dans l'eau au RWDM. Contre Zulte Waregem, il a encore porté l'équipe avec un magnifique but.

Au RWDM, Ilyes Ziani n'a pas laissé la légère blessure encourue au mois d'octobre le casser dans son rythme. En son absence, les Molenbeekois n'ont pris qu'un point sur six. Son retour a coïncidé avec le regain de forme de l'équipe. Après son splendide but contre Zulte Waregem, le voilà à 4 buts et 5 assists en 8 matchs.

ūüėé | Ilyes Ziani trouve le but les yeux fermés ! ūüėģ‍ūüí®ūüí• #RWDZWA pic.twitter.com/Kua1gWsxxx — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 1, 2024

Le Belgo-marocain de 21 ans savoure ce succès face à un adversaire direct dans la lutte pour le titre : "C'était un match au sommet qu'on attendait avec impatience. Eux aussi, ils voulaient gagner ici et passer devant nous. On l'emporte parce qu'on a été plus réalistes qu'eux. Pendant la semaine, on a travaillé cette projection rapide vers l'avant, ça porte ses fruits sur nos deux buts".

Cette saison doit être la sienne

A titre personnel, Ziani savoure ce bon début de saison : "Ca fait du bien de revenir à 100% après cette petite blessure, j'étais impatient d'aider l'équipe. Car, tout en restant humble, je pense en être un élément important. Mais sans eux, je n'aurais pas pu faire un tel début de saison, ils m'ont mis à l'aise directement, c'est en grande partie grâce à eux".

Le milieu offensif évolue dans une équipe qui joue en fonction de ses qualités. Le contexte est plus favorable que lors de ses deux saisons au SL 16, où l'équipe luttait en bas de tableau : "Après deux saisons compliquées au Standard, c'est une obligation de performer, d'avoir des bonnes statistiques dans une équipe qui tourne comme ça. Le titre ? On ne se cache pas : avec un groupe comme le nôtre, il y a quelque chose à aller chercher".

Cette saison, Ilyes Ziani l'a commencée sur le banc de l'équipe première du Standard lors du match à Genk. Mais il n'aura finalement jamais joué avec le noyau A. Si mettre son début de saison XXL en contraste avec les difficultés offensives des Rouches serait peut-être un raccourci facile, le bon comportement des jeunes issus du SL 16 pose toutefois la question de ce qu'il aurait pu apporter. Il retrouvera en tout cas la Principauté le weekend prochain à l'occasion du déplacement au RFC Liège.