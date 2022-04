L'Antwerp s'impose sans briller à OHL, Anderlecht et Gand sous pression

Les joueurs du Great Old n'ont pas été étincelants à Den Dreef, mais le plus important, c'était les trois points.

On peut désormais dire que nous sommes dans le money time de la Pro League. Il ne reste que deux rencontres à jouer...et deux places à distribuer pour le top 4 et ces fameux Champion's Playoffs. La Gantoise et Anderlecht jouent demain, l'Antwerp avait donc l'occasion de mettre la pression sur ses adversaires direct dès ce samedi.

Sans surprise, on retrouve à Den Dreef un Antwerp assez... banal. Le Great Old ne parvient pas à se créer d'occasions franches, et surtout ils en concèdent pas mal vu que bien défendre ne semble pas à l'ordre du jour. Heureusement, Butez est dans un bon jour et est attentif sur des frappes de Mercier, Schrijvers et Maertens. Et quand il n'est pas en mesure d'aider son équipe, il est sauvé par son poteau. Puis comme souvent ces dernières semaines, sur un ballon un peu perdu à la suite d'un corner, Seck traîne dans le petit rectangle et ouvre le score avant la pause (40', 0-1). Oui, le Matricule 1 est très bien payé dans ce premier acte.

Certainement pas très content de ce qu'il a vu lors du premier acte, Priske décide de changer son système pour passer en 3-5-2, avec les entrées d'Almeida et de Miyoshi. Ce changement a le mérite de ne plus concéder d'occasions, mais certainement pas de s'en créer plus, mais après tout le but est déjà inscrit.

Les minutes s'écoulent donc, petit à petit, et les joueurs de Marc Brys semblent ne pas trouver la solution, et ils ne la trouveront jamais au bout d'une seconde période d'un ennui abyssal. Mission accomplie pour l'Antwerp qui s'impose, saison terminée pour OHL qui sera en vacances dans une semaine.