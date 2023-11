L'Union écrase Courtrai et se rassure après la claque reçue au LASK

Mission accomplie pour l'Union SG ce dimanche soir. Face à Courtrai, lanterne rouge de Pro League, les Bruxellois se sont imposés sans forcer (3-0).

Réaction obligatoire pour l'Union ce dimanche, après la claque reçue en Autriche face au LASK Linz (3-0).

Pour cette rencontre, Alexander Blessin décide de faire tourner. Leysen et Sykes sont titulaires en défense centrale. Rasmussen prend place au milieu. Rodriguez est titulaire en attaque.

Côté Union, Lapoussin est le premier à se mettre en évidence (8e). Terho frappe ensuite à côté (13e). Courtrai bouscule l'Union et use de beaucoup de longs ballons.

Rodriguez se heurte ensuite deux fois au gardien de Courtrai, Tom Vandenberghe (24e et 26e). Cela se rapproche pour l'Union.

Le show Kevin Rodriguez

Ce n'est cependant pas une première mi-temps facile, car Courtrai joue assez bien. La délivrance vient au meilleur des moments : juste avant le retour aux vestiaires. Lapoussin se heurte à nouveau à un très bon Lapoussin, mais Rodriguez suit bien et marque son premier but pour les Saint-Gillois (1-0, 45e).

Quelques instants plus tard, l'Equatorien inscrit un magnifique but d'une frappe enroulée parfaitement (2-0, 45e+4). L'Union a déjà fait le break.

Lapoussin tue tout suspens

La seconde mi-temps démarre idéalement pour l'Union car le troisième but tombe très rapidement. Puertas remet en retrait sur Lapoussin, qui ne se fait pas prier (3-0, 53e).

L'Union gère ensuite tranquillement son match et n'est pas loin de marquer le 4-0. Rasmussen force Vandenberghe à un nouvel arrêt (57e). Terho s'infiltre et frappe au-dessus (68e). Moris réalise ensuite son premier arrêt.

Vandenberghe a du boulot, sortant bien devant Eckert puis voyant sa frappe passer juste à côté après un beau solo (71e et 73e). Terho, malchanceux ce dimanche, frappe de peu hors-cadre (79e).

L'Union peut donc entamer la trève internationale avec l'esprit serein. Les Bruxellois prennent désormais 6 points d'avance sur Anderlecht et sont plus que jamais leader du championnat. Courtrai reste bloqué à 9 unités et est lanterne rouge de Pro League.