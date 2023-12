Un partage entre le RWDM et Charleroi qui n'arrange personne

Deux mi-temps et deux visages pour les deux équipes. Un point pour tout le monde mais surtout l'ombre de la zone rouge qui plane en attendant Eupen et Louvain.

Le RWDM et Charleroi ont partagé dans ce choc de la 16e journée de Jupiler Pro League samedi. Un résultat qui ne fait les affaires de personne même si aucune des deux équipes ne pourra basculer en zone rouge.

Dès l’entame du match, les Bruxellois avaient le contrôle du ballon mais étaient acculés dans leur moitié de terrain par un haut pressing des Zèbres.

Malgré dix premières minutes à l’avantage du RWDM au niveau de la possession, ce sont les Carolos qui se créaient la première occasion. Nadir Benbouali récupérait un ballon dans le rectangle et mettait le ballon au fond des filets. Une joie de courte durée puisque le juge de ligne levait son drapeau pour un hors-jeu (10e). Côté bruxellois, c’est Xavier Mercier qui se montrait beaucoup sur le terrain et qui chassait le plus de ballon sur les possessions adverses.

Deux belles occasions pour le RWDM

Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir la véritable première occasion avec un tir de Shuto Abe mais Hervé Koffi était bien positionné malgré l’amas de joueurs devant lui et arrêtait facilement le ballon (30e). Gueye se créait une nouvelle tentative quelques minutes plus tard mais en déséquilibre, son tir était trop faible.

Charleroi a du mal mais se relance

Au bout des 45 premières minutes, c’est le RWDM qui se montrait le plus dangereux sans pour autant vraiment inquiéter Hervé Koffi. Charleroi, de son côté, avait beaucoup de mal à créer le jeu au-delà du rond central et dans la moitié de terrain bruxelloise.

A la reprise, ce sont les Carolos qui se montraient entreprenants avec plusieurs occasions coup sur coup qui nécessitaient des interventions de Defourny.

Xavier Mercier, homme à tout faire

A l’image de l’énorme occasion de Xavier Mercier (trop tendre dans sa frappe), les deux équipes montraient un autre visage et apportaient un peu de chaleur dans un stade Edmond Machtens refroidi par le thermomètre.

Les dernières minutes de la rencontre allaient montrer un enchaînement de tentatives mais aucune concrétisation. Au final, un point pour chaque équipe mais la zone rouge ne reste pas très loin surtout si Eupen et Louvain venaient à réaliser la bonne opération face à Courtrai et l’Antwerp samedi soir. En cas de victoire des Pandas, Charleroi passerait en zone rouge.