Saint-Nicolas est passé, puis l'Union a maîtrisé

On savait que le Sporting de Charleroi aurait des difficultés contre l'Union, mais les Zèbres se sont tirés une balle dans le pied après un bon quart d'heure.

Si le Sporting de Charleroi voulait oublier la désillusion de la Croky Cup, il faudra attendre au minimum une semaine pour panser les plaies de l'Antwerp. Ce dimanche soir, en clôture de cette 17ᵉ journée de championnat, les hommes de Felice Mazzù se sont en effet inclinés.

Pourtant, les locaux ont bien commencé la rencontre, en pressant bien le leader du championnat, et en fermant bien les espaces. Mais il n'aura fallu qu'une erreur pour faire basculer ce duel. Heymans récupère le ballon dans son rectangle, mais il temporise...avant de perdre la balle. Amoura la récupère et ajuste Koffi (15', 0-1).

C'est assez simple à dire, mais on sent à ce moment que Charleroi ne reviendra jamais. Pourtant, Heymans a l'occasion de réparer son erreur, mais il prend (encore) trop de temps pour ajuster Moris..et est contré. Rideau sur cette première période durant laquelle plusieurs joueurs unionistes ont essayé de doubler l'avance de l'équipe.

Ce deuxième but, il tombe en tout début de second acte avec Terho qui est bien seul sur un centre en retrait pour ajuster Koffi (50', 0-2). Et ce n'est pas tout, car calmement, Amoura s'en va en contre pour planter le troisième clou dans le cercueil carolo (65', 0-3). Le but de Guiagon dans les arrêts de jeu ne change rien (90', 1-3) : le Sporting s'incline à domicile.

Au classement, l'Union prend désormais 6 points d'avance sur Anderlecht, qui en a concédé deux dans le Clasico. Pour le Sporting de Charleroi, et à une semaine de se déplacer à Sclessin, c'est le retour de la soupe à la grimace, mais en pire : les supporters carolos semblent avoir cette fois un peu lâché leur équipe. Et ce n'est jamais bon signe.