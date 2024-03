L'Union assure à Louvain et laisse au Standard une occasion de faire un très grand pas vers le maintien !

Sans briller mais à nouveau diablement efficace, l'Union s'est assuré la victoire ce samedi sur le terrain d'OHL (0-2).

Rencontre entre deux équipes aux ambitions largement opposées ce samedi soir. L'Union veut continuer sur sa belle qualification en finale de la Coupe et terminer la phase classique avec le plus de points d'avance sur ses concurrents. Louvain veut rester dans sa belle dynamique et éviter les Playdowns tant redoutés.

Le début de match est, assez bizarrement, en faveur de Louvain. Moris doit déjà sortir le grand jeu et sauver devant Thorsteinsson dès les premières secondes de jeu. OHL se montre assez entreprenant et gêne l'Union dans ses remontées de ballon. Hors-jeu, Mendyl manque tout de même inexplicablement à quelques mètres du but.

Très peu inspirée dans ce début de match, l'Union peut compter sur l'une de ses plus grandes forces : les phases arrêtées. Burgess gagne d'abord un duel aérien et marque, mais le but est refusé - sans que cela ne soit évident. Le premier avertissement n'a pas suffi, et la défense de Louvain est prise sur un nouveau corner. Puertas botte, Machida dévie, Sykes termine. Deuxième but en quelques jours pour l'Anglais, après son but si important contre Bruges en Coupe (0-1, 30e).

OHL continue de tenter mais se montre imprécis dans le dernier tiers. Très peu en vue, l'Union est pourtant tout proche de déjà tuer le match. Terho lâche un tir surpuissant qui termine sa course sur la barre transversale (45e+7).

La seconde mi-temps démarre sur la même tendance : OHL tente en vain, l'Union attend et ne brille vraiment pas. Terho pense marquer le but du 0-2 mais est signalé hors-jeu (59e). Burgess, qui n'a de cesse de jouer avec le feu, évite l'expulsion après un geste d'antijeu sur Maertens (64e).

Dans un deuxième acte assez ennuyeux, l'Union profite de la fatigue côté louvaniste et fait le break. Sur une belle action collective, Nilsson décale Terho. Le Finlandais trompe Leysen et marque son 3e but cette saison (0-2, 74e).

La fin de match sera très tranquille pour l'Union, qui s'est bien économisée en vue des prochaines échéances. A noter la sortie sur blessure de Lazare, à peine monté au jeu dans les dernières minutes.

Louvain n'a pas démérité mais était insuffisant ce soir. Cela laisse désormais une occasion énorme au Standard - contre La Gantoise ce samedi soir - pour faire un très grand pas vers le maintien !