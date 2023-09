Un doublé d'Amoura permet à l'Union de renouer avec la victoire

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sans devoir trop forcer lors de son déplacement au Cercle de Bruges (0-2). Les Bruxellois retrouvent le succès après une série d'un point sur neuf.

L'Union, après son match nul face à Toulouse, veut se rassurer en championnat. Alexander Blessin réserve une petite surprise, en titularisant Terho à la place de Lapoussin. Leysen et Amoura sont à nouveau titulaires. Rasmussen remplace Sadiki au milieu de terrain.

Le début de match n'est pas très emballant. L'Union domine, avec des occasions pour Amoura (4e) et Nilsson (6e). Les visiteurs marquent sur leur première vraie occasion. Lazare fait une passe pour Nilsson. Le Suédois a bien senti Amoura dans son dos, qui récupère le ballon et trompe Warleson (0-1, 16e).

Une bonne nouvelle pour Amoura, déjà buteur face à Toulouse en semaine, et pour l'Union, en proie à des problèmes d'efficacité ces dernières semaines.

Le Cercle n'est pas dangereux sur attaques placées, mais bien sur phases arrêtées. Sur un coup franc mal dégagé, Leysen a un tacle salvateur devant Somers (21e).

Le rythme de la première mi-temps n'est pas élevé. L'Union joue avec ses forces, comptant sur les combinaisons entre Nilsson et Amoura. L'Algérien est clairement le joueur le plus dangereux de l'Union. Warleson doit intervenir devant lui en fin de première mi-temps (41e).

L'Union monte sur le terrain avec la volonté de faire le break. Warleson doit sortir un double arrêt incroyable pour maintenir le Cercle dans la rencontre (51e).

L'Union profite de son temps fort et enfonce le clou. Nouvelle passe de Lazare, et nouveau but d'Amoura, qui place astucieusement hors de portée du gardien brugeois (0-2, 53e).

Les Bruxellois sont dans un fauteuil et se contentent de gérer le reste de la rencontre. Amoura et cie continuent à proposer quelques belles combinaisons.

Le Cercle se réveille un peu tard. Somers se retrouve dans une très bonne position de frappe. Moris est battu, mais le ballon heurte le poteau (73e).

La fin du match du Cercle prend même des allures de cauchemar lorsque Miangue, monté au jeu 30 minutes plus tôt, est exclu pour une 2e carte jaune (83e). Puertas, monté au jeu en fin de rencontre, manque son face à face et loupe l'occasion de faire 0-3.

L'Union se rassure en championnat, après son récent 1 sur 9. Les Bruxellois font le plein de confiance avant d'affronter le RWDM. Deuxième défaite en deux matchs pour le Cercle.