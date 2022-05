L'Union assure sa deuxième place et bat Anderlecht pour la quatrième fois de la saison

Anderlecht a très mal entamé ses deux périodes, et l'Union Saint-Gilloise en a parfaitement profité.

La victoire du Club de Bruges à l'Antwerp, synonyme de titre, en aura enlevé une partie de l'enjeu sportif. Mais c'est tout de même à une belle "fête des voisins" qu'on aura eu droit ce dimanche au Parc Astrid, pour ce quatrième derby bruxellois de la saison. Malgré l'inévitable déception, les supporters de l'Union Saint-Gilloise mettent l'ambiance comme d'habitude, et sont même pour l'occasion applaudis par ceux du RSC Anderlecht. Qui, à leur tour, mettent le feu quand une sacrée idole vient donner le coup d'envoi, à savoir Marcin Wasilewski. Le décor est planté et tout est réuni pour une belle rencontre.

Et si Kompany espérait enfin voir son équipe bousculer le voisin, il déchantera dès la première action unioniste. Trouvé dans le rectangle, Loïc Lapoussin fait un superbe travail pour trouer Kaoru Mitoma, tout seul dans le petit rectangle (0-1). Le match n'a débuté que depuis moins de deux minutes. Anderlecht rentre progressivement dans sa rencontre, malgré un public tendu d'emblée par les décision arbitrales. Zirkzee passe tout près de l'égalisation (13e) sur un bon service d'Amuzu. Mitoma, sur la relance, s'emmêle les pinceaux après avoir été bien trouvé côté gauche. C'est ensuite Amuzu lui-même qui frôle la lucarne d'une superbe frappe (17e).

La rencontre est agréable, avec une USG vive dans ses contres, et un Anderlecht brouillon devant auquel les hommes de Mazzù laissent le ballon, comme de coutume. Francis Amuzu voit son coup-franc lointain rebondir sur le poteau de Moris (24e), Vanzeir tente une frappe lointaine trop enlevée (33e), mais la plus grosse occasion de la première période après le but est pour un Kristian Arnstad terriblement maladroit malgré un service quatre étoiles de Zirkzee (45e+3).

Il faut sortir du vestiaire...

On aurait cru le RSCA prévenu, mais au retour des vestiaires, il fera la même erreur : ne pas être focalisé d'entrée. Résultat : dès la première attaque unioniste, Deniz Undav se retrouve complètement seul et trompe Van Crombrugge en deux temps (49e, 0-2). Une absence de Murillo devant Mitoma dans la foulée aurait même pu tuer tout suspens.

Mené de deux buts, Anderlecht baissera la tête. Verschaeren monte rapidement, mais ne parvient pas à dynamiser le jeu anderlechtois. Son service à Zirkzee méritait mieux mais le Néerlandais, pas dans un grand chose, envoie nonchalamment au-dessus (60e). Casper Nielsen, privé d'un superbe but au Jan Breydel, tente derechef sa chance de loin et fait passer un frisson dans le Lotto Park (70e). Gomez, ensuite, force un corner qui finira sur la latte de Moris. L'Union laisse son rival jouer, et comme lors des trois précédentes confrontations, le RSCA peinera à se montrer dangereux.

Au fil du match, on sent que rien ne se passera et l'USG tente même de lancer quelques flèches en contre...jusqu'à frustrer Amir Murillo, qui envoie un tacle totalement inutile sur Mitoma et prend sa troisième carte rouge de la saison (87e). Histoire de boire le calice jusqu'à la lie. Cela n'enlèvera rien à la troisième place d'Anderlecht, synonyme de saison réussie. Mais avec un cinglant 0/12 contre l'autre équipe de Bruxelles, la pilule est amère. Ca chambrera encore un bout de temps du côté de Saint-Gilles. Pas ce soir : à l'issue du match, le respect est total entre les deux publics et les deux équipes. Et quel plaisir cela aura été cette saison de vivre ces quatre derbys...