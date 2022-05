Les Unionistes ont dû tourner le bouton : "On a regardé Bruges ensemble avant"

On se demandait comment l'Union Saint-Gilloise allait aborder ce match à Anderlecht, après avoir pris un coup sur la tête suite au match de 13h30. Le titre s'était en effet envolé. Mais rapidement, c'était clair...

L'USG ne pouvait plus être championne au coup d'envoi de ce derby bruxellois. Mais pas question de se laisser abattre : le public visiteur était bouillant, et les joueurs aussi. "Oui, bien sûr, on était peu déçu. On a regardé Bruges ensemble. Tant que c'est possible, tu espères toujours un peu. On a célébré le but de l'Antwerp, oui", reconnaît Siebe Van der Heyden, grand sourire au visage et bière à la main, dans les couloirs du Lotto Park. "Mais il a très vite fallu se reconcentrer, il fallait avoir le déclic".

Ce fut chose faite. "Il y avait une seconde place à aller chercher et c'est ce qu'on a fait ! Ca prouve bien que le mental de ce groupe est très costaud", souligne le Diable Rouge. "Le 12/12 contre Anderlecht était aussi très important pour nos supporters. Tout gagner dans les derbys bruxellois, c'est incroyable".

Un bilan plus que positif

L'Union Saint-Gilloise a donc validé sa seconde place, et son ticket pour - au moins - les poules européennes. "C'est magnifique. Je sais que tout au long de la saison, les gens se disaient qu'on craquerait. Mais terminer deuxièmes, c'est déjà magnifique, il faut voir d'où on vient", rappelle Van der Heyden. "Maintenant, tout le monde espère des grosses affiches européennes, bien sûr, mais on verra bien".