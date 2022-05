Fin du suspense: le Club de Bruges est champion !

Après une mauvaise première période, le Club de Bruges a remonté et battu l'Antwerp pour fêter son 18ème titre de champion.

Depuis le double duel contre l'Union, la donne est simple pour le Club de Bruges pour ces deux dernières journées de championnat: une victoire et le titre est dans la poche. Sinon, faire le même résultat que l'Union lors d'une des deux dernières rencontres et ce sera le troisième titre de suite.

Mais ce dimanche, le déplacement à l'Antwerp est tout sauf une promenade de santé. Les joueurs du Matricule 1 ont prévenu: ils ne veulent pas voir le rival être champion dans leur stade. Du coup, la première période est très bonne de la part des joueurs de Priske, si ce n'est la meilleure de la saison en championnat dans un top match. D'ailleurs, la menace est permanente, surtout par le duo Frey - Samatta qui est toujours dans les bons coups.

Samatta est le premier à donner des sueurs froides aux Brugeois en trouvant le poteau au bout d'une action individuelle incroyable. Le Club souffre, Mata aussi et ce dernier se fait d'ailleurs avoir par Frey sur le côté gauche. Le Suisse sert Samatta, qui lui remet la balle pour l'ouverture du score (19', 1-0). Le Bosuil tremble, Bruges aussi, surtout que Mata doit quitter ses partenaires sur blessure.

A la pause, Schreuder se rend bien compte que son équipe n'est pas au mieux et change Balanta par Odoi. Ce dernier donne du rythme à son équipe, joue un peu plus vers l'avant, même s'il n'est pas concerné par l'égalisation, car oui Bruges égalise un peu à cause de Seck. Ce dernier est dépassé par Lang et le découpe après le centre du Néerlandais. C'est dans le rectangle, c'est pénalty et c'est transformé par Vanaken (50', 1-1).

La rencontre est alors un peu tendue, surtout après une faute "oubliée" par monsieur Visser sur Lang. Mais en deux minutes, tout va basculer, et le tout sur deux corners. Sur le premier, Sobol trouve Hendry au premier poteau pour une tête puissante de l'Ecossais (64', 1-2). Bruges exulte et est sur un nuage et deux minutes plus tard, Lang voit son corner dévié par Frey, Adamyan rôde au second poteau pour le 1-3 (66'). Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre.

Pour la troisième fois consécutive, pour la 18ème fois de son histoire, le Club de Bruges est donc champion de Belgique après une saison longue et compliquée, dominée par l'Union durant la phase régulière. Une saison avec deux coaches, des déceptions dans les coupes (européenne et nationale) mais au final la consécration suprême.