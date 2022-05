Anderlecht ira chez le champion : "Une haie d'honneur pour Bruges ? Je ne ferai rien qui déplaise aux supporters"

Dimanche prochain, Anderlecht ira chez un Bruges champion de Belgique. Un match pour du beurre.

La tradition en Angleterre veut que le champion, s'il est déjà sacré, ait droit à une haie d'honneur de la part des équipes qu'il affronte par après. Vincent Kompany, durant sa carrière, a déjà eu droit à cet honneur avec Manchester City. Mais il ne promet rien pour dimanche. "Je n'oublie pas ce que nos supporters ont fait pour nous cette saison et depuis mon arrivée. Je ferai donc ce qui est bon pour eux et pas ce qui est bon pour le Club de Bruges", évacue-t-il.

Il y a en effet peu de chances que les supporters du RSC Anderlecht réclament ce genre de marque de respect. "Si nos supporters disent qu'on doit le faire, on le fera. Mais sinon, we move on. On voudra être compétitifs sur le terrain. Le côté symbolique de tout ça est parfois un peu surestimé", relativise Kompany. Malgré le fait que ce topper soit pour du beurre, pas question donc de se laisser aller. "Nous voulons finir la saison en beauté pour les supporters", conclut Vincent Kompany.