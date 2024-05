L'Union manque le titre malgré sa victoire contre Genk : les Saint-Gillois pourront à nouveau nourrir de gros regrets

L'Union Saint-Gilloise aura fait le boulot ce dimanche en s'imposant contre le Racing Genk (2-0). Ils passent une nouvelle fois tout près du titre de champion.

L'Union, à trois points du Club de Bruges avant la dernière journée, n'avait à nouveau pas le choix : il fallait gagner ce dimanche pour croire au titre de champion de Belgique.

Alexander Blessin aligne son équipe-type, laissant cependant Koki Machida et Lazare Amani notamment sur le banc de touche.

Une première mi-temps largement dominée par l'Union

L'Union sait qu'il ne faut pas calculer et prend les choses en main très rapidement dans le match. Les transmissions sont fluides, le rythme et le niveau de jeu élevés.

Dès la 3e minute, Mohamed Amoura tente de placer, mais son envoi passe à côté. L'Union passe ensuite très proche d'ouvrir le score sur corner (10e).

Dominé, Genk sait pourtant faire la différence et hérite d'une immense occasion. Trouvé seul dans le rectangle, Fadera se présente devant Moris mais, gêné par Mac Allister, manque le coche (12e).

Genk a raté une immense occasion et va progressivement subir dans cette première mi-temps. L'Union est clairement l'équipe qui a le plus envie.

L'Union se rapproche de plus en plus du but d'ouverture. Amoura et Teklab doivent être trouvés au dernier moment. Amoura, encore lui, enroule son tir au-dessus du but (36e). Vandevoordt doit ensuite se coucher sur une frappe de Teklab.

L'Union ouvre logiquement le score

Finalement, Genk craque logiquement. C'est Charles Vanhoutte, l'un des hommes de la saison de l'Union, qui trouve la faille sur une frappe astucieuse, logée véritablement dans un trou de souris (1-0, 37e).

L'Union se fait très peur !

Genk tente de réagir en seconde mi-temps mais se montre très imprécis. La défense de l'Union est bien en place.

Cependant, cette dernière se fait très peur. Suite à une mésentente, Castro-Montes accroche Andi Zeqiri, qui venait de monter au jeu (62e).

L'arbitre Lothar D'Hondt indique d'abord le point de penalty, avant d'aller vérifier les images et finalement de revenir sur sa décision (62e).

L'Union vient de se faire une grosse frayeur, et est ensuite proche de faire le break. La frappe de Rasmussen passe juste à côté (69e), puis Vandevoort sort le très grand jeu par deux fois pour empêcher Amoura de marquer (74e et 76e).

Nilsson fait le break...l'Union pense accrocher le titre

Le deuxième but tombe finalement. Sur la frappe d'Amoura, Nilsson avait suivi et allait marquer, El Ouahdi avait sauvé le ballon de la main. Le joueur de Genk est exclu et Nilsson se fait justice (2-0, 80e).

Quelques minutes plus tard, le stade Marien explose. Le Cercle de Bruges vient de marquer contre le Club ! Malheureusement, la clameur est de courte durée, car le but est annulé pour hors-jeu.

Les Bruellois vivront une fin de match tranquille, Vandevoordt devant encore s'employer devant Amoura (86e).

L'Union aura rempli son rôle ce dimanche et mérite sa victoire. Les Saint-Gillois terminent 2e du championnat et auront bien des regrets. La faute à un début de Play-offs catastrophique...