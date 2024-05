Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens de croire au miracle

Anderlecht a mené au Bosuil et aurait pu finir sa saison la tête haute. Il se retrouve tête basse et giflé 3 buts à 1 par l'Antwerp après une seconde période débridée.

Y avait-il quelqu'un pour y croire encore parmi les supporters, membres du staff et joueurs du RSC Anderlecht ce dimanche au Bosuil ? On serait tenté de croire que oui, tant le poncif "tout est possible dans le football" a tendance à se réaliser en Belgique. Mais Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens de rêver.

Sur un terrain détrempé, on a longtemps senti que l'une des deux équipes jouait sans pression et dans un état d'esprit bien plus positif que l'autre. Seule exception : un gros temps fort du RSCA, qui offre trois opportunités à Anders Dreyer d'ouvrir le score. Le Danois se loupe et ne trouve pas le cadre.

L'Antwerp se réveille alors, emmené par un excellent duo Keita-Matazo. Ilenikhena ridiculise Debast (32e) mais manque la dernière passe, et Anderlecht se retrouve acculé, deux frappes de Mandela Keita inquiétant Coosemans (36e, 38e).

Mais presque au moment même où, dans l'un des deux autres matchs, l'USG ouvre le score contre Genk, Anderlecht va aussi débloquer la situation. Un moment de flottement de la défense anversoise, une déviation de Dolberg pour Anders Dreyer et ce dernier file au but, cette fois sans se louper (41e, 0-1). Le 0-2 aurait pu tomber sur une énième action de classe de Dolberg, que Leoni ne peut pas finir.

Gattoni se loupe

Anderlecht va ensuite plutôt mal remonter sur la pelouse : l'Antwerp met le nez à la fenêtre, et n'est alerté que par une nouvelle frappe d'Anders Dreyer (54e) alors que Yari Verschaeren traverse encore le match en fantôme. Jacob Ondrejka égalise presque d'un geste compliqué (61e), mais c'est finalement le RSCA qui offrira le but au Great Old.

Alors que Vazquez et Stroeykens viennent de monter au jeu, on perd presque de vue l'action : Federico Gattoni, même pas mis sous pression, passe dans l'axe... à Eliot Matazo, qui crucifie Coosemans (63e, 1-1). Quelques instants plus tard, coup de chaud sur Louis Patris qui, peu à l'aise dans ce match, semble faire faute sur Ilenikhena dans le rectangle, mais le Français tombe un peu trop facilement.

La rencontre va ensuite totalement se débrider : Stroeykens dynamise le jeu du RSCA, Doumbia se montre également dangereux pour les Anversois mais frappe à côté (83e). Alors que la rumeur d'un but du Cercle se propage dans le stade, les Mauves multiplient les occasions : Nilson Angulo, monté aussi, puis Anders Dreyer loupent le 1-2 (87e, 89e).

On le sent alors venir : c'est bien le Great Old, en contre, qui va aller faire 2-1 via un Mahamadou Doumbia particulièrement bien rentré au jeu (90e+3). Peu importe que l'USG ait gagné et que le but du Cercle n'ait finalement pas été validé : le RSCA n'a pas fait le job. Pire : d'un superbe coup-franc, Michel-Ange Balikwisha fait 3-1 pour faire exulter le Bosuil (90e+7).