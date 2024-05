Pas de titre, mais l'Union Saint-Gilloise bel et bien mise à l'honneur au gala du Joueur de l'Année !

Ce lundi avait lieu, à Middelkerke, le gala du Joueur de l'année. Sans surprise, l'Union Saint-Gilloise a été largement récompensée.

L'Union Saint-Gilloise faisait partie des grands favoris pour repartir de Middelkerke avec un, voire plusieurs titres individuels lors de ce gala annuel du Player of the Year, organisé par le Nieuwsblad. Dans la catégorie Entraîneur de l'année, Alexander Blessin, Miron Muslic (Cercle) et Thorsten Fink (STVV) étaient nominés.

Si certains voyaient le coach du Cercle de Bruges en outsider très crédible, c'est bien Alexander Blessin, vainqueur de la Croky Cup et 2e au classement (après avoir survolé la phase classique) avec la RUSG, qui a été désigné entraîneur de l'année.

Blessin encore triste, mais fier

Accompagné de sa femme et de ses trois filles, Blessin a reconnu que la déception du titre perdu ce dimanche était encore là : "Ce soir, je me sens encore triste, mais demain, je me réveillerai fier", affirme l'entraîneur de l'Union. "Nous avons très mal commencé les Playoffs mais au final, nous étions bien revenus. Ce n'était pas assez au final. Bravo à Bruges, mais nous avons gagné la Coupe".

👨‍🏫 l ALEXANDER BLESSIN (USG) REMPORTE LE TITRE D'ENTRAINEUR DE LA SAISON pic.twitter.com/CTAzwrZ7Bk — Ma Pro League (@MaProLeague) May 27, 2024

Le coach allemand n'aura pas été le seul unioniste à repartir avec un trophée. En effet, Cameron Puertas a également et assez logiquement été désigné Player of the Year, devançant Hans Vanaken et Kevin Denkey. Le meilleur passeur du championnat a été le grand homme de l'Union Saint-Gilloise, en phase classique comme durant ces Playoffs.

Cette saison, Puertas a disputé 56 matchs, inscrit 14 buts et délivré 23 passes décisives. Il succède à Mike Trésor, qui avait été élu Joueur de l'année la saison passée. Et ramène le trophée à l'USG : en 2022, c'était Deniz Undav qui était récompensé.