📷 Un joueur de l'Union en mode José Mourinho : le but annulé du Cercle ne passe pas au Parc Duden !

Le but annulé du Cercle de Bruges ne passe pas, dans les rangs de l'Union. Christian Burgess et Noah Sadiki, d'un petit message sur les réseaux sociaux, ont été très clairs.

Le Club de Bruges savait qu'il lui suffirait d'un partage contre le Cercle pour remporter son 19e titre de champion de Belgique. Il ne savait probablement pas qu'il se ferait une aussi grosse frayeur, à dix minutes du terme.

Ce but annulé pour les Groen & Zwart a, bien entendu, fait parler. Décision logique pour certains, nouvelle erreur du VAR et de l'arbitrage pour d'autres. Les avis sont variés, aussi chez les joueurs.

Dans les rangs de l'Union Saint-Gilloise, bien sûr, cette décision ne passe pas. L'ironie de Christian Burgess, sur X (anciennement Twitter), était assez facile à cerner.

Correct decision ūüĎŹūüŹľ You cannot fault the Belgian VAR ūüĒ• https://t.co/jBvNqwRZVp — Christian Burgess (@Burgey44) May 26, 2024

Noah Sadiki, en mode José Mourinho, ne digère pas

D'autres se sont montrés plus directs, à l'image de Noah Sadiki. L'ancien d'Anderlecht a repris une séquence très connue de José Mourinho, "if I speak, I'm in big trouble and I don't want to be in big trouble", pour "si je parle, j'aurai de gros problèmes, et je ne veux pas avoir de gros problèmes" pour illustrer son avis quant à cette décision arbitrale.

D'une story sur Instagram, le milieu de terrain s'est montré clair : selon lui, aussi, ce but était bien valide.