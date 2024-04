Enfin ! L'Union s'impose à l'Antwerp et lance son rush final

L'Union jouait à nouveau très gros ce jeudi soir sur la pelouse de l'Antwerp. Mais les Saint-Gillois se sont enfin imposés (0-3) et se relancent dans ces Champions Play-offs.

L'Antwerp accueillait l'Union SG ce jeudi soir au Bosuil. Pour les Anversois, largués de la course au titre, une victoire était l'occasion d'enchaîner après leur victoire face au Cercle et de tenter de se rapprocher de Genk, 4e.

A l'Union, la situation est très préoccupante. les Bruxellois ont perdu leurs 4 premiers matchs de Play-offs. La défaite face à Bruges ce dimanche a fait très mal. Il est temps de relever la tête...ou de sombrer encore plus. Pour cette rencontre d'une importance capitale, ils sont privés de Loic Lapoussin.

Une première mi-temps au bout de l'ennui

Les Bruxellois savent que la pression est de leur côté et ils tentent d'emballer ce début de match. Sans succès. Aucun ballon offensif n'est vraiment bon, et Lammens intercepte les rares tentatives. Solide défensivement, l'Antwerp se fie aux éclairs de Chidera Ejuke, encore très virevoltant sur son flanc.

Sans se montre dangereux, les Anversois dominent dans le jeu. Les Unionistes sont de maintes fois dépassés et multiplient les interventions fautives. L'arbitre doit déjà distribuer 3 cartons jaunes dans cette première mi-temps.

Le spectateur neutre, lui, s'ennuie. Il n'a pratiquement aucune occasion à se mettre sous la dent. Très peu juste à l'image d'un Amoura totalement à côté de ses pompes, l'Union tente (très) timidement via Teklab (31e) ou Puertas (35e). La plus grosse opportunité est pour Rasmussen, qui tire trop mollement et force Lammens à une parade pas très rassurante (43e). Rideau, c'est tout pour le moment.

L'Union a un sauveur, et il s'appelle Cameron Puertas

Auteur d'une première mi-temps de piètre qualité, l'Union Saint-Gilloise ouvre pourtant le score en début de second acte.

Le sauveur des Saint-Gillois se nomme Cameron Puertas. Sur un coup franc rentrant, le Suisse envoie une frappe splendide surprendre Lammens à son premier poteau (47e, 0-1). C'est déjà lui qui avait marqué sur coup franc contre Bruges dimanche.

La libération pour Mohamed Amoura

L'Union est totalement boostée par ce but. Les hommes d'Alexander Blessin veulent directement faire le break, et y parviennent !

Sur un ballon en profondeur, Puertas déséquilibre totalement la défénse anversoise. Lancé à la limite du hors-jeu, Amoura va fixer Lammens et faire 0-2 (55e). Une véritable libération pour lui, en grande difficulté dernièrement.

Il n'y en a plus que pour l'Union, qui veut clairement enfoncer le clou. Décalé par Rasmussen, Puertas force Lammens à une parade (63e). Très discret, Janssen tente de réagir mais frappe directement sur Moris (64e).

Lammens, le gardien de l'Antwerp doit à nouveau éviter le 0-3 sur une frappe de Mac Allister depuis l'entrée du rectangle Malgré les changements opérés par Mark van Bommel, l'Antwerp éprouve toutes les difficultés du monde à créer le danger. Seul Alderweireld tente, mais sa frappe passe plusieurs mètres à côté du but de Moris (83e).

Puertas dépose la cerise sur le gâteau

Seule ombre au tableau : la carte jaune reçue par Alessio Castro-Montes en fin de match. Le latéral droit sera suspendu pour le match retour à Saint-Gilles dimanche prochain. Sans doute un peu frustré, le même Castro-Montes ira d'un superbe solo offrir le 0-3 à Puertas (86e).

Pour le reste, l'Union aura vécu une belle soirée. En difficulté, les Unionistes sont montés en puissance et ont tué le match en l'espace de quelques minutes. Les voilà désormais à 1 point de Bruges et 3 points d'Anderlecht. Leur rush final dans cette course au titre est lancé. Mieux vaut tard que jamais !