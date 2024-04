Le Club de Bruges écrase Genk et se positionne comme le principal concurrent d'Anderlecht dans la course au titre !

Le Club de Bruges s'est très largement imposé ce mercredi soir face à Genk (4-0). Les Blauw en Zwart sont plus que jamais candidats au titre !

Véritable match au sommet ce mercredi soir au stade Jan Breydel. Le Club de Bruges, qui a remonté à la 2e place après sa victoire à l'Union dimanche dernier, recevait Genk, 4e.

Les résultats de la dernière journée ont rabattu les cartes dans les Champions Play-offs. En cas de victoire, Bruges pouvait passer leader si Anderlecht chutait dans le même temps face au Cercle de Bruges. Genk pouvait quant à lui dépasser l'Union et son adversaire du soir en cas de succès.

Bruges prend directement l'avantage

Dans une excellente dynamique depuis plusieurs semaines, le Club de Bruges rentre directement dans la rencontre. Sur un long ballon, Skoras est laissé seul. Le Polonais remet en retrait vers retrait vers Jutgla, qui doit s'y prendre à deux fois pour tromper Vandevoordt. Après 6 minutes, c'est déjà 1-0 !

Genk tente de réagir assez timidement. Jackers a une intervention un peu compliquée devant Arokodare (18e). La rencontre semble équilibrée, mais c'est bien Bruges qui mène et qui a les plus grosses occasions.

Sur plusieurs actions, on sent que les Blauw en Zwart sont sur le point de faire de faire le break, mais Skoras, Thiago ou Jutgla n'ont pas le geste juste. Sur un superbe mouvement, Odoi se retrouve seul devant le but mais envoie sa reprise de la tête dans les tribunes (38e).

Genk s'effondre, Bruges s'envole

Le Club va définitivement concrétiser sa domination en deuxième mi-temps. L'élément déclencheur sera le 2-0, marqué par Skoras à la 51e. De Cuyper dépose un centre sur la tête de Vanaken, qui a vu le Polonais derrière lui et prolonge. Sa reprise en un temps ne laisse aucune chance à Vandevoordt.

Genk ne parvient plus du tout à se dégager et subit totalement. Sur un centre en retrait dégagé, Thiago reprend de volée et fait déjà 3-0 (57e). Son premier but depuis le mois de février.

Dans cette véritable déferlante devant son but, Genk encaisse à nouveau 10 minutes plus tard. De Cuyper est oublié à l'entrée du rectangle, sa frappe déviée termine au fond des filets (4-0, 67e). C'est une véritable correction !

Il ne passe plus grand-chose en fin de match, Bruges s'amuse et Genk a compris que sa chance de faire quelque chose ce soir était passée. Monté au jeu, Zeqiri force Jackers a sa première vraie intervention (75e).

Bruges confirme son statut de candidat au titre

Bruges a continué à attaquer jusqu'au coup de sifflet final. Les hommes de Nicky Hayen étaient survoltés et semblent totalement métamorphosés depuis quelques semaines.

Pour le Club, cette victoire est un nouveau signal envoyé à la concurrence. Ils laissent Genk loin derrière eux, et mettent encore plus la pression sur l'Union. Anderlecht a certes gagné face au Cercle et gagne son statut de leader, mais les Blauw en Zwart semblent se dessiner actuellement comme le principal concurrent des Mauves et Blancs dans la course au titre.