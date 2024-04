Vers un véritable tremblement de terre à l'Antwerp ? "C'est la fin de l'histoire"

L'Antwerp pourrait bien devoir tout reconstruire cet été, et avec des moyens limités. Selon les informations de la presse néerlandaise, le duo Mark Van Bommel-Marc Overmars devrait s'en aller.

On le sait : le propriétaire de l'Antwerp, Paul Gheysens, a des soucis financiers et ne peut plus se permettre d'investir dans le Great Old. Plusieurs collaborateurs du club n'auraient pas été payés en temps et en heure, et la situation concernant la tribune inutilisable fait perdre des millions d'euros à l'Antwerp chaque année.

Cette saison semblait donc bien pouvoir être la dernière pour Mark Van Bommel, auteur du doublé Coupe-championnat la saison passée. Et selon la presse néerlandaise, c'est quasi-acté. Valentijn Driessen, journaliste pour De Telegraaf, référence aux Pays-Bas, a assuré que le coach de l'Antwerp allait faire ses valises.

Van Bommel et Overmars sur le départ ?

"Lors d'Allemagne-Pays-Bas, nous avons rencontré un journaliste de Het Laatste Nieuws (média belge, nda) qui nous a appris que le départ du duo Van Bommel-Overmars était en préparation. Et cette semaine, j'ai entendu dire que c'était la fin de l'histoire", révèle-t-il dans le podcast Kickoff.

Van Bommel ne partirait donc pas seul : Marc Overmars, directeur sportif de l'Antwerp, plierait également bagages. Un départ qui peut sembler plus anecdotique car Overmars est actuellement suspendu et interdit de toute activité liée au football jusqu'en novembre.

Paul Gheysens ne peut plus respecter ses engagements

Mais Marc Overmars avait clairement amené une expertise cruciale et décisive dans la conquête du titre la saison passée, et avait été ouvertement soutenu contre vents et marées par l'Antwerp. Un tel départ alors qu'il pourrait reprendre ses fonctions en novembre change certainement les plans.

Un départ bien sûr lié aux soucis financiers du Great Old : "Le président Gheysens a tellement de soucis financiers qu'il ne peut plus respecter ses engagements", précise Valentijn Driessen.