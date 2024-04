Anderlecht sort un match référence au meilleur moment dans ces Playoffs

Le RSCA ne convainquait pas encore dans ces Champions Playoffs au niveau de la manière. Face au Cercle, les Mauve & Blanc n'ont cette fois ni tremblé ni déçu.

Premier au classement sans avoir encore sorti de match référence dans ces Playoffs : au final, la position du RSC Anderlecht a beau tenir du petit miracle, elle est surtout un sacré luxe. Car la double confrontation face au Cercle de Bruges, "petit poucet" de ce top 6, arrive au meilleur moment.

Elle arrive aussi quelques jours à peine après une contre-performance à Genk, mais permet un "reset" immédiat. Un changement, aussi, de la part de Riemer : Amuzu est remplacé par Mario Stroeykens à gauche, le trio du milieu étant Rits-Leoni-Delaney.

Un entrejeu renforcé, mais qui manque de se faire surprendre rapidement par le vif duo Minda-Denkey. Schmeichel doit s'interposer après quelques secondes devant ce dernier (1'). Le pressing haut, habituel, du Cercle gêne un peu Anderlecht mais Anders Dreyer manque d'en profiter en contre (11e).

Dreyer fait la différence... puis se blesse

Au fil du match, le schéma prend place : le Cercle presse, le RSCA a un peu de mal à se relancer à la construction... mais est dangereux via de longs ballons. Stroeykens place au-dessus sur un service de Dreyer (25e), le danger se précise.

© photonews

Les Groen & Zwart en ont plein les pieds. Dreyer, encore lui, trouve Théo Leoni dans le rectangle : le chouchou du Lotto Park efface deux défenseurs, se retourne et inscrit son premier but de 2024 (32e, 1-0). À peine le temps de reprendre : nouvelle perte de balle de Lopes Da Silva qui lancer Dolberg, dont le centre trouve... Anders Dreyer (2-0, 33e).

Deux actions décisives, mais ce sera tout pour le facteur X du RSCA. Dreyer se tient en effet la cuisse sur sa prochaine accélération, et Amuzu le remplace dans la foulée (38e). Le supersub de Brian Riemer frappe presque immédiatement, trouvé par Dolberg sur une belle remontée de terrain (42e), mais c'est à côté.

Schmeichel sort aussi !

Surprise au retour des vestiaires : Kasper Schmeichel, lui aussi, a dû céder sa place, et c'est donc Colin Coosemans qui jouera la seconde période. Sans stress, car rapidement, Anderlecht tue le match : un centre de Thomas Delaney est mal négocié et relâché par Warleson. Leoni en profite pour signer un doublé (56e, 3-0).

© photonews

Le match est dès lors tué et le Cercle démobilisé. Luis Vazquez et Kasper Dolberg finissent associés devant, et Coosemans peut tranquillement capter quelques centres pour sa première en match officiel depuis 5 ans. Côté retours, Moussa N'diaye rejoue pour la première fois depuis le 12 novembre dernier.

Alors que dans l'autre match du soir, Bruges écrase Genk, le RSCA a fait "le job", et même mieux que ça : pour la première fois dans cette phase finale, les Mauve & Blanc ont été à la hauteur de leur place au classement. Et mettent encore un peu plus la pression sur l'Union, qui elle, se déplace à l'Antwerp jeudi.