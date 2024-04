Une légende de l'Antwerp consternée : "Ils ne savent même plus jouer au football !"

Rien ne va plus à l'Antwerp. Le Great Old s'est incliné deux fois de suite face à l'Union (0-3 et 4-1) et est totalement largué dans ces Champions Play-offs.

6e des Play-offs, l'équipe de Mark van Bommel ne semble d'ailleurs plus du tout concernée par le championnat. Après le match aller face à l'Union, plusieurs joueurs et notamment le capitaine Toby Alderweireld avaient déclaré que le match le plus important de la saison sera la finale de la Coupe.

Patrick Goots, légende de l'Antwerp, s'est exprimé quant à la forme inquiétante du Great Old dans les colonnes du journal flamand Gazet Van Antwerpen. Il n'est pas très positif, et on le comprend...

"La finale de la Coupe est un match à part", rappelle-t-il. "Dans une telle finale, dans une atmosphère totalement différente, l'Antwerp peut renverser la situation. Mais il faut que les joueurs se mettent au diapason !"

"Ces nombreuses défaites - déjà cinq en six matches - sont dures à encaisser", a continué Goots, précisant que ces dernières vont "indéniablement" laisser des traces.

Goots attend une bonne réaction face au Club de Bruges, juste avant la finale de la Coupe. "Avec une bonne prestation face au favori pour le titre, l'Antwerp peut se rendre à Bruxelles quatre jours plus tard en confiance. C'est finalement ce qui fait défaut en ce moment. Aujourd'hui, on a l'impression que cette équipe ne sait plus jouer au football, - ce qui n'est évidemment pas le cas."