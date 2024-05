Genk frappe... puis coule au Cercle : les Groen & Zwart restent dans la course à l'Europe !

Le Racing Genk a marqué le premier, mais a vu le Cercle logiquement s'imposer, ce samedi. Les Groen & Zwart ont relancé la bataille à la quatrième place.

Lancement de la septième journée de Champions Play-Offs ce samedi soir, avec une rencontre entre le Cercle de Bruges et le Racing Genk. Un duel important dans la bataille à la quatrième place.

Cette rencontre, elle commence avec une première grosse occasion du Cercle, et du meilleur buteur, Kévin Denkey, qui manque de peu la reprise d'un centre de Somers. Le ton est donné (6ᵉ). Pourtant, le Racing va frapper, sur sa première opportunité.

Un match peu spectaculaire, dans lequel chaque occasion est concrétisée

El Hadj trouve El Ouahdi sur le côté droit, qui centre. Le ballon est mal dégagé par la défense du Cercle et revient vers El Hadj, qui marque d'un superbe extérieur du pied. L'ancien Mauve inscrit son deuxième but dans ces Champions Play-Offs (0-1, 9ᵉ). La réponse du Cercle est immédiate. Long ballon de Siquet vers Somers, qui remise pour Lemaréchal, dont la magnifique reprise, en un temps, trompe Vandevoordt. (1-1, 12ᵉ). Les deux buts, inscrits en trois minutes, sont superbes.

Dans le jeu, les Groen & Zwart sont dominateurs. Les occasions ne sont pas fréquentes, mais les Brugeois dominent la globalité des débats. Ils récupèrent plus haut, ont davantage de situations, sont plus intenses dans les duels, mettent la pression. S'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent d'un point de vue spectaculaire, le Cercle a la totale maîtrise de la rencontre... et va le démontrer.

Lemaréchal récupère et lance Denkey sur la gauche, dont le centre à ras de sol est légèrement dévié et passe devant tout le monde, sauf Efekele, au second poteau, qui inscrit le premier but de sa carrière professionnelle (2-1, 25ᵉ).

© photonews

Le Cercle va poursuivre sa domination et, malgré une belle occasion pour El Ouahdi (45ᵉ), va faire le break en fin de mi-temps. Mauvaise relance de McKenzie et récupération de Lemaréchal, qui lance Denkey. L'attaquant semble vouloir frapper, mais croque, le ballon arrive vers Somers, qui fait très mal au Racing (3-1, 45+6ᵉ).

La mi-temps n'aura pas été suffisante pour réanimer Genk, toujours dominé par le Cercle, qui met bien plus d'intensité dans son jeu. Daland touche la barre, Denkey est contré, mais le Cercle pousse.

Ravych, l'un des hommes de la rencontre au Cercle

Les joueurs de Muslic sont cliniques, et punissent Genk de ses errements défensifs. Le ballon de Fadera, fraichement monté au jeu, est trop court et est récupéré par Lemaréchal, qui attaque directement le but et sert Denkey, qui marque après avoir délivré deux passes décisives, et inscrit son 26ᵉ but de la saison (4-1, 60ᵉ).

Le retour de l'excellent Ravych, presque homme du match malgré les quatre buts inscrits par le Cercle, devant Tolu (69ᵉ), est le symbole de cette rencontre. La volonté des locaux a été supérieure, leur victoire est entièrement méritée. Cinquième, le Cercle revient à une petite longueur de la quatrième place du Racing Genk. Le podium semble toutefois trop loin, toujours à huit longueurs des Vert et Noir.

© photonews

Karetsas joue ses premières minutes en Jupiler Pro League

Fait marquant, en fin de rencontre : la montée au jeu de Konstantinos Karetsas. Le Diablotin, encore âgé de 16 ans, dispute ses premières minutes en Jupiler Pro League. Médian offensif, il est considéré comme l'un des plus grands talents de la prochaine génération belge.

Sept minutes (dont une majorité qui aura servi à soigner la blessure d'Olaigbe) pour Karetsas, mais une première en vue de, probablement, prendre de l'ampleur la saison prochaine, pour le joueur né le 19 novembre 2007.