Anderlecht et l'Union se neutralisent et laissent Bruges seul leader, les Saint-Gillois n'ont plus leur destin entre leurs mains

Derby très animé entre l'Union et Anderlecht ce dimanche. Aucune des deux équipes n'est parvenue à marquer. Le Club de Bruges est désormais seul leader des Champions Play-offs !

Match au sommet ce dimanche entre l'Union et Anderlecht. Les deux équipes se tiennent au coude à coude au classement et doivent toutes deux impérativement gagner sous peine de laisser la tête des Champions Play-offs au Club de Bruges.

Les deux équipes sont en forme. Anderlecht récupère Dreyer et aligne également Ashimeru. A l'Union, Blessin decide d'aligner Teklab et Lazare ; Lapoussin et Sadiki sont sur le banc.

Une première mi-temps de haut niveau

Il ne fallait pas arriver en retard. La rencontre démarre très fort, avec déjà une intervention pour Moris après seulement 2 minutes. Le gardien de l'Union doit ensuite sortir pour empêcher Ashimeru, qui se présentait devant lui, de tirer (4e).

L'Union répond via Amoura, de retour à son meilleur niveau. L'Algérien décoche une reprise de volée magnifique que détourne en corner Schmeichel. On n'en qu'à la 8e minute, et déjà les deux équipes ont failli marquer.

Pas de but, mais les gardiens ont pourtant du travail

Les mouvements sont bons et fluides, le rythme soutenu. Anderlecht pense ouvrir le score, mais Moris a un double arrêt fantastique devant Dolberg puis Dreyer (21e). Via Amoura de nouveau, l'Union sollicite Schmeichel, qui détourne une frappe terrible de l'attaquant (26e). Dans la bagarre, Anderlecht perd son capitaine Jan Vertonghen, sorti sur blessure.

Difficile de tracer une tendance dans cette première mi-temps. Les deux équipes sont proches. Sur un moment de battement, Mac Allister suit une tête de Machida et fait exploser le Parc Duden. L'arbitre calme le public et rassure les Mauves en annulant le but pour une position de hors-jeu (38e).

Anderlecht a quelques occasions...puis s'arrête de jouer

Alors que la première mi-temps était assez agréable à suivre, la seconde est déconstruite. Les deux camps multiplient les erreurs techniques et les fautes. L'arbitre Bram Van Driessche siffle beaucoup et casse souvent le jeu.

Malgré cela, il y a des occasions. Anderlecht s'en procure quelques unes mais est imprécis en zone de finition. Stroeykens, très bien placé, écrase bien trop sa reprise (49e). Delaney, oublié par la défense, tente de placer du plat du pied mais manque la cible de très peu (54e).

L'Union a poussé comme rarement et se retrouve frustrée

Progressivement, l'Union commence à prendre la possession du ballon et dominer la rencontre. Anderlecht est mis de plus en plus sous pression et se regoupe devant son rectangle.

Amoura tente une nouvelle frappe puissante depuis l'extérieur du rectangle, que Schmeichel détourne du bout des doigts (64e). Le Danois s'offre ensuite une belle frayeur sur un centre-tir de Puertas.

Il a encore à s'employer sur une frappe à ras de terre de Nilsson (71e). Malgré l'entrée au jeu d'Amuzu, Anderlecht subit et l'Union, suite à la montée de Lapoussin, ne cesse de pousser. Schmeichel est tout heureux de gagner un nouveau face à face avec Nilsson (86e).

Pas de vainqueur donc dans ce derby animé, il n'aura manqué que les buts. Anderlecht garde son avance sur l'Union. Ce qui veut dire que si les Saint-Gillois veulent être champions, ils doivent également dépendre des résultats des Mauves. Avec Bruges désormais leader, le suspens reste entier à seulement 3 journées de la fin.