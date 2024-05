Bruges s'impose à l'Antwerp sans briller et met une pression énorme sur Anderlecht et l'Union !

Le Club de Bruges se déplaçait sur le terrain de l'Antwerp ce dimanche. Les Blauw en Zwart se sont imposés (1-2) et sont désormais leader des Champions Play-offs, en attendant le résultat d'Union-Anderlecht.

Quelques jours après sa défaite sur le fil face à la Fiorentina, le Club de Bruges retrouvait le championnat et devait absolument gagner ce dimanche sur le terrain de l'Antwerp.

Les Brugeois pouvaient prendre la tête des Champions Play-offs, en fonction du résultat du match entre l'Union et Anderlecht. Petite surprise : Nicky Hayen décide de titulariser Simon Mignolet dans les buts, aux dépens de Nordin Jackers.

Bruges peut profiter du résultat d'Union-Anderlecht

A l'Antwerp, on sent que la fin de saison approche. Balayés par l'Union sur les deux matchs, les hommes de Mark van Bommel n'ont pratiquement plus rien à jouer en championnat mais veulent retrouver la confiance avant la finale de la Coupe.

La rencontre démarre sur un fait de jeu...assez inédit. Après seulement quelques secondes, Vincent Janssen fait faute sur Onyedika. Le Néerlandais hérite de la carte jaune la plus rapide de l'Histoire de la Pro League.

L'Antwerp est l'équipe qui attaque la première. Mignolet doit repousser une frappe lointaine et puissante d'Ejuke (5e). Bruges répond, avec une reprise de volée de Vanaken que doit détourner Lammens (14e).

Une première mi-temps équilibrée

La première mi-temps est assez équilibrée et agréable. L'Antwerp joue sans complexe et Bruges est bien rentré dans le match. Janssen frappe au-dessus (17e), tandis que Nusa bute sur un Lammens attentif (21e).

Le Norvégien tente à nouveau de faire la différence, mais sa frappe rase la barre transversale (25e). Ejuke, une nouvelle fois l'Anversois le plus entreprenant ce dimanche, oblige Mignolet à se coucher et à détourner en corner (27e).

Les deux équipes se neutraliseront dans cette première mi-temps, malgré deux opportunités pour l'Antwerp via Ondrejka (41e) et Ejuke (45e+2).

La chance du champion ?

C'est en début de seconde mi-temps que se déroule le premier tournant de ce match. Trouvé dans le rectangle, De Cuyper tente de centrer mais le ballon est dévié par Alderweireld. La trajectoire surprend totalement Lammens, qui ne peut rien faire (0-1, 48e).

Bruges a clairement pris l'ascendant et veut enfoncer le clou. Skov Olsen, jusqu'ici assez discret, teste d'abord Lammens avant de le tromper d'une frappe imparable du pied gauche (0-2, 63e).

C'est cruel pour l'Antwerp, qui avait eu une belle occasion via Kerk juste avant. Le Great Old revient pourtant dans la partie directement après. Ordonez accroche Balikwisha dans le rectangle, qui se fait justice en transformant le penalty (1-2, 67e).

L'Antwerp ne trouve pas la solution

Après ces quelques minutes de folie, la rencontre se calme. Bruges laisse la possession à l'Antwerp, qui ne trouve pas les solutions. Mignolet passe une fin de match assez tranquille, étrangement.

Bruges se fait néanmoins assez peur dans les dernières minutes, avec De Cuyper qui tacle dangereusement sur Kerk. Pas de penalty, après vérification. Seul face à Lammens, Nielsen se loupe totalement et manque l'occasion de faire 1-3.

Sans briller, Bruges a fait un énorme pas vers un éventuel titre de champion de Belgique. Le match de 18h30 entre l'Union et Anderlecht en sera d'autant plus décisif !