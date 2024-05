Cette fois, c'est fini pour Genk : Wouter Vrancken a du mal à trouver les mots après la gifle au Cercle

On se demandait comment allait réagir le Racing Genk après ses deux défaites consécutives face à Bruges. La réponse est connue : les Limbourgeois n'ont... pas réagi, et ont pris une gifle.

Sept buts pris en deux matchs contre le Club de Bruges, et 4 désormais face à l'autre club de la Venise du Nord. Le Racing Genk a totalement déraillé dans ces 3 dernières journées de championnat. Même la 4e place est désormais en danger.

Le Cercle de Bruges est en effet revenu à un point, et Genk peut officiellement dire adieu au titre. "Une fois de plus, je suis déçu, très déçu. Toute la semaine, nous avons insisté sur l'intensité que le Cercle de Bruges met et à quel point il fallait être préparé à cela. C'était nécessaire pour faire un résultat", se lamente Wouter Vrancken après la défaite.

"Il faut toujours mettre de l'intensité et ici, même les bases n'étaient pas là. Ca se passe dans les têtes, et c'est difficile de mettre le doigt sur le problème", reconnaît le coach limbourgeois. Genk, équipe sensation du début des Playoffs, est en effet méconnnaissable.

Plus belle équipe de Belgique lors de ses quatre premiers matchs de Champions Playoffs, le KRC a ensuite déraillé. Avec 11 buts encaissés en 3 matchs, impossible d'espérer mieux. "C'est le résultat d'erreurs individuelles ce soir, car 3 de ces 4 buts ne doivent jamais être encaissés", regrette Vrancken.

"J'ai dit à mes joueurs que perdre était acceptable si les choses se passent mal, c'est humain. Mais ce que j'ai vu ce soir n'a rien à voir avec un mauvais football, mais avec une absence de volonté", conclut-il ensuite. "Et durant la saison, cela avait été notre point fort...".