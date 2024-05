LIVE : Genk recolle au score ! (2-1)

Ce samedi, c'est "do or die" pour Anderlecht : sans victoire contre Genk, les rêves de titre pourraient s'envoler. Brian Riemer va donc devoir aligner un onze irréprochable.

On sait déjà qui remplacera Jan Vertonghen en défense centrale : Federico Gattoni, arrivé cet hiver, va recevoir sa troisième titularisation. Brian Riemer est confiant : "Il a l'habitude du style de jeu sud-américain, très physique. Il va s'amuser dans ce genre de match", assure le coach du RSCA.

Mais l'autre point d'interrogation, c'est l'entrejeu. Encore une fois, Riemer va devoir modifier son trio : Majeed Ashimeru, titulaire et très bon à l'Union, est blessé. Sauf surprise, on devrait retrouver le triangle Rits-Delaney-Leoni... à moins que Yari Verschaeren débute enfin un match, ce qui paraît peu probable.

Sur le flanc gauche, Francis Amuzu semble de plus en plus être considéré comme un joker et pas comme un titulaire, mais Mario Stroeykens peine à avoir de l'impact depuis le flanc. La solution serait peut-être de remettre Stroeykens dans l'entrejeu et de titulariser Amuzu.

Le onze probable :

Schmeichel / Augustinsson - Gattoni - Debast - Sardella / Rits - Delaney - Stroeykens / Amuzu - Dolberg - Dreyer